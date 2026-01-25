¿Quiénes son los jugadores más reconocidos de Bolivia, rival de México?

México afrontará un nuevo compromiso internacional al medirse ante la selección de Bolivia, en lo que será su segundo partido amistoso dentro de esta ventana de preparación. El encuentro servirá como una nueva prueba para el combinado mexicano, que continúa ajustando piezas y observando alternativas de cara al Mundial 2026.

Luego de su primer amistoso, el equipo mexicano buscará mejorar su funcionamiento colectivo y consolidar una idea de juego ante un rival sudamericano que suele presentar intensidad, orden y jugadores con buen trato del balón. El duelo ante Bolivia representa una oportunidad para medir el nivel del plantel y dar minutos a distintos futbolistas.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Quiénes son sus principales figuras?

Por su parte, Bolivia llega con una convocatoria que incluye a varias de sus principales figuras, combinando experiencia y juventud. El cuerpo técnico boliviano apuesta por jugadores que ya tienen recorrido internacional y otros que comienzan a consolidarse en clubes importantes.

Uno de los nombres más destacados es el del arquero Carlos Lampe, actual jugador del Club Bolívar. Lampe es un portero con amplia experiencia, considerado una figura histórica dentro de la selección boliviana y una pieza clave bajo los tres palos, gracias a su liderazgo y seguridad defensiva.

Carlos Lampe | MEXSPORT

Otra de las grandes cartas del conjunto sudamericano es Miguel Terceros, futbolista que milita en el Santos de Brasil. El mediocampista es considerado uno de los jugadores más talentosos de Bolivia y cuenta con una importante proyección internacional, desarrollándose en el competitivo fútbol brasileño.

Terceros destaca por su creatividad, visión de juego y capacidad para marcar diferencia en el último tercio del campo, cualidades que lo convierten en uno de los elementos a seguir durante el amistoso frente a México.

Miguel Terceros | MEXSPORT

Juventud pero con gran proyección

Asimismo, Bolivia contará con Ramiro Vaca, quien también juega en el Bolívar. Se trata de un volante joven y prometedor, que ha mostrado un crecimiento constante y que tiene serias posibilidades de ser titular en estos partidos de preparación.

Con estos nombres en el campo, el duelo entre México y Bolivia promete ser un encuentro atractivo, donde ambos equipos buscarán sacar conclusiones importantes, afinar detalles tácticos y brindar un espectáculo competitivo en esta etapa de preparación internacional.

Ramiro Vaca | MEXSPORT