Bolivia vs México EN VIVO Amistoso Internacional

SIGUE LAS ACCIONES EN VIVO:

ARRANCA EL PARTIDO:

01' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | ¡Comienza el juego en Bolivia!

01' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | Jorge Sánchez es amonestado por falta en tres cuartos de cancha.

03' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | Tala Rangel corta el primer centro de Bolivia.

04' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | ¡CERCA MÉXICO! Charly Rodríguez falla solo dentro del área de Bolivia.

12' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | México desaprovecha gran oportunidad. Castañeda no logra rematar al arco tras pase de Hormiga González.

17' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | Bolivia no logra generar peligro en el arco de México. El Tri parece tener el partido bajo control.

25' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | El duelo se cierra en medio campo y las faltas constantes se hacen presentes.

30' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | ¡CERCA BOLIVIA! La defensa salva un tiro al arco dentro del área.

31' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | Israel Reyes lesionado. El central mexicano parece no puede continuar.

36' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | Recta final del Primer Tiempo. Nada para nadie todavía.

40' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | ¡SE SALVA MÉXICO! Tala Rangel evita el primer gol de Bolivia.

45' 1T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | ¡MEDIO TIEMPO! Nada para nadie luego de la primera mitad.

ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO:

46' 2T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | ¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE! México en busca la victoria

50' 2T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | ¡HAY TIRO! Bronca y empujones, se calientan los ánimos entre México y Bolivia.

52' 2T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | ¡POSTE! Se salva el Tri del primero.

60' 2T - BOLIVIA 0-0 MÉXICO | Luego de un frenético inicio del complemento, ambos equipos bajan la intensidad.

67' 2T - BOLIVIA 0-1 MÉXICO | ¡GOOOOOOOOL! México aprovecha error de Bolivia en balón para y Germán Berterame abre el marcador.

¡Goooool de México! Berterame se queda con el rebote y pone el gol para México ⚽🇲🇽#ChichaVsAtole pic.twitter.com/g0413AubJg — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 25, 2026

73' 2T - BOLIVIA 0-1 MÉXICO | Bolivia busca el empate con más ímpetu que idea futbolística.

76' 2T - BOLIVIA 0-1 MÉXICO | México desperdicia prometedor contragolpe.

77' 2T - BOLIVIA 0-1 MÉXICO | ¡SE SALVA MÉXICO! Godoy remata completamente solo dentro del área y el balón se va por un lado de la portería.

83' 2T - BOLIVIA 0-1 MÉXICO | ¡EXPULSIÓN! Bolivia se queda con 10 hombres. Robson a las regaderas por dura entrada contra Berterame.

90' 2T - BOLIVIA 0-1 MÉXICO | Se añaden cinco minutos.

90+5' 2T - BOLIVIA 0-1 MÉXICO | ¡FIN DEL PARTIDO! México consigue victoria por la mínima en Bolivia.

Lista la alineación mexicana:

Los elegidos para el partido de este domingo. 🇲🇽



Once futbolistas que defenderán con todo nuestros colores. 👊#SomosMéxico 💚🤍❤️ @Corona_Futbol



*Publicidad para México* pic.twitter.com/0W7swrsEst — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 25, 2026

Listos los equipos en el Ramon Aguilera Costas

@miseleccionmx

@miseleccionmx

La Selección Mexicana afronta su segundo encuentro de preparación del año rumbo al Mundial 2026 y lo hará visitando el Estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera Costas, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, para medirse al combinado de Bolivia.

Anteriormente, el Tricolor se enfrentó a la selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández con triunfo para los verdes por 0-1 con autogol de Richard Peralta tras centro de Jesús Gallardo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre cuenta para estos encuentros sólo con jugadores que militan en Liga MX, al no ser Fecha FIFA.

MAYORÍA ROJIBLANCA

Para esta convocatoria Aguirre llamó a ocho elementos de las Chivas como: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González.

Destacan los casos de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, jugadores con doble nacionadlidad (estadounidense y mexicana) y que tuvieron que realizar el One Time Switch para representar al Tricolor, dado que ya habían tenido participación previa con selecciones de Estados Unidos.

¿QUIÉN ES EL RIVAL?

El director técnico de la selección de Bolivia, Óscar Villegas, seleccionó a 24 jugadores para los amistosos frente a Panamá y México. El combinado boliviano se prepara para enfrentar la Repesca Intercontinental para el Mundial 2026.

Villegas llamó a futbolistas que en su mayoría militan en la Liga boliviana, algunos que juegan en Sudamerica y otros que se encuentran en Europa como Lucas Macazaga del Leganés, Diego Medina de CSKA 1948 Sofía, Diego Arroyo del Shakhtar Donetsk y Enzo Monteiro del F. K. Auda de la Virslīga.

Especial es el caso del delantero Juan Godoy, primer naturalizado de la selección de Bolivia bajo la dirección técnica de Óscar Villegas, paraguayo de nacimiento, podría ver acción en el duelo ante el Tricolor.