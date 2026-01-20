Richard Ledezma y Brian Gutiérrez podrán representar al Tri ante Panamá y Bolivia

La situación de ambos jugadores requería un proceso administrativo, ya que tanto Ledezma como Gutiérrez cuentan con doble nacionalidad

Iliany Aparicio
20 de Enero de 2026

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez podrán representar al Tri en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia.

Fue la Federación Mexicana de Futbol (FMF) la encargada de dar a conocer la resolución, luego de que la FIFA avalara la elegibilidad de ambos futbolistas para vestir la camiseta de México.

“La Federación Mexicana de Futbol informa que FIFA ha confirmado la elegibilidad de los jugadores Richard Ledezma y Brian Gutiérrez para representar a nuestra Selección Nacional. Por lo tanto, ambos jugadores podrán participar en los partidos de preparación ante Panamá y Bolivia”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

La situación de ambos jugadores requería un proceso administrativo, ya que tanto Ledezma como Gutiérrez cuentan con doble nacionalidad, lo que les permitió ser considerados por más de una federación a lo largo de su desarrollo futbolístico.

Richard Ledezma | IMAGO7
Richard Ledezma | IMAGO7

En el caso particular de ambos, ya habían tenido participación previa con selecciones de Estados Unidos, motivo por el cual era necesario realizar el cambio de asociación ante la FIFA para poder defender los colores de México.

Tras la aprobación, ambos futbolistas quedan habilitados para disputar partidos amistosos con el Tricolor, comenzando por los encuentros ante Panamá y Bolivia, los cuales forman parte del proceso de preparación del combinado nacional.

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, jugadores de Chivas, se integran así a una nueva etapa dentro de la Selección Mexicana, abriendo la puerta a mayores oportunidades en futuras convocatorias.

Brian Gutiérrez | IMAGO7
Brian Gutiérrez | IMAGO7 

El cuerpo técnico del Tri podrá considerar a ambos futbolistas no solo para los partidos de preparación, sino también como opciones a mediano y largo plazo rumbo a la Copa del Mundo y próximos compromisos oficiales de la Selección Nacional.

