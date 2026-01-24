Luis Romo con ilusión de estar en el Mundial 2026: "es un sueño posible"

Luis Romo, mediocampista de Chivas, dejó clara su ilusión por ganarse un lugar en la lista definitiva de la Selección Mexicana. Previo al partido amistoso ante Bolivia, el futbolista habló ante los medios sobre lo que representa vestir la camiseta nacional y la posibilidad de cumplir uno de los sueños más grandes de su carrera.

El jugador rojiblanco reconoció que disputar una Copa del Mundo es una meta constante. "Muchas ganas de jugar un Mundial. Es un sueño y siempre hay que verlo así: como un sueño posible", expresó Romo, quien enfatizó que la Selección es un espacio donde nada está garantizado y todo se gana con trabajo.

Luis Romo | IMAGO7

¿Qué significa para Luis Romo estar en la Selección Mexicana?

Para el mediocampista, cada llamado al Tricolor representa una oportunidad que debe aprovecharse al máximo. "Aquí te ganas la oportunidad, aquí te ganas el lugar y hay que verlo así siempre", señaló, destacando que el esfuerzo diario es clave para mantenerse en consideración dentro del grupo.

Romo también habló sobre su relación con el técnico Javier Aguirre y la importancia de la retroalimentación constante. “Hablé con él y eso es más el trabajo, hay que ir día a día. Eso simplemente motiva a pelear con más ganas”, comentó, resaltando que sentirse respaldado cuando el trabajo se nota es un impulso extra.

Luis Romo | IMAGO7

El reto de enfrentar a Bolivia y salir de la zona de confort

Sobre el partido ante Bolivia, el jugador de Chivas aseguró que el plantel está listo y con entusiasmo por competir. “Estamos muy bien, muy listos y ansiosos por jugar. Es un escenario diferente a lo que estamos acostumbrados”, afirmó, reconociendo que este tipo de encuentros elevan la exigencia física y mental.

Romo consideró que enfrentar rivales sudamericanos es una prueba importante para el crecimiento del equipo. "Siempre es importante medirnos en este tipo de encuentros donde te ponen a prueba al máximo en lo físico, y es una linda prueba", agregó, subrayando el valor competitivo del amistoso.

Luis Romo | IMAGO7

Finalmente, el mediocampista destacó que los viajes largos y las condiciones adversas también forman parte del proceso. "Son viajes cansados, con pocas horas de sueño, vuelos y clima adverso, pero todo eso es muy positivo", señaló, explicando que estos retos fortalecen al grupo.

"No estamos acostumbrados a este tipo de partidos, pero sacarlos y llevarlos a climas así y a aficiones fuertes es lo más productivo que puede haber en estos momentos", concluyó Romo, dejando claro que su enfoque está en seguir creciendo y pelear por un lugar en la Selección Mexicana.

Luis Romo | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.