Luis Romo advierte que Chivas será candidato por el título

El mediocampista también resaltó el peso que tiene el Rebaño como formador de talentos

Alfredo Olivarez Ramírez
9 de Enero de 2026

Para el capitán de Chivas, Luis Romo, el momento que vive el equipo refleja un crecimiento sostenido que lo coloca en la pelea directa por el campeonato. La exigencia diaria y la competencia interna han sido clave para fortalecer un plantel que se asume protagonista.

Romo con Chivas
Romo con Chivas | IMAGO7

¿Qué dijo Luis Romo de Chivas? 

Somos un plantel completo y que puede pelear por todo por eso porque la exigencia está a tope y el entrenador que tenemos en turno y en directiva creen en que cualquiera, por más grande joven que sea, si compite y si realmente se da cuenta de donde llega desde que llega, podemos lograr grandes cosas y eso es lo que estamos intentando sembrar aquí en Chivas, es identidad de pelear, de ante todo siempre ser competitivos y por eso nos veo como un candidato serio a competir por el título”, destacó.

En lo individual, Romo atraviesa una etapa de plena concentración y responsabilidad, consciente de que el rendimiento actual es la base de cualquier objetivo futuro, tanto a nivel de club como personal.

Ya fui joven, ya cometí el error de pensar en otras cosas antes de enfocarme en lo que me toca. Y hoy, últimamente, en los últimos semestres, me he enfocado mucho en mejorar, en vivir el día a día, en disfrutarlo. Y que lo que tenga que venir para mí en el futuro sea consecuencia de lo que hago hoy. Entonces eso es lo que me enfoco mucho. Ahora estoy muy ilusionado, tengo muchas ganas de lograr cosas importantes en Chivas. Quiero dejar mi huella, quiero dejar mi nombre en este club”, afirmó.

En acción
En acción | IMAGO7

Chivas como potenciador de talento

El mediocampista también resaltó el peso que tiene Chivas como institución formadora y potenciadora de talento, incluso dentro de un entorno de alta exigencia, donde los objetivos colectivos y personales pueden ir de la mano.

“Al final de cuentas, Chivas es un club que te prohíbe muchas cosas, que te exige a tope, pero también te potencia mucho. Si haces un gran torneo y demuestras a seis meses o cuatro meses de una convocatoria para estar en un Mundial, Chivas te lo puede dar porque también te da eso, tiene ese reflector, tiene todo

Entonces, más allá de decirles o pretender que uno va a estar ahí o no, es motivarlos para que peleen por estar allá. Y si pelean por estar allá, van a estar preparados y no lo están para quedarse acá e intentar lograr el campeonato con Chivas”, concluyó.

Luis Romo en partido
Luis Romo en partido | IMAGO7

