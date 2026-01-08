Jardine aclara la situación física de Henry Martín rumbo al Clausura 2026

Henry Martín será baja para el inicio del Clausura 2026. Con esta nueva ausencia, André Jardine, director técnico de América, habló sobre la actualidad del delantero mexicano, quien en el último año ha sufrido con las lesiones. El estratega brasileño indicó que la ‘Bomba’ ya estaba lista para jugar en este torneo, pero fue una cuestión de “mala suerte” la que lo alejará de las canchas una vez más.

A un día del partido ante Xolos, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026, se confirmó que Henry no estará para este inicio de torneo. Sobre esto, Jardine dijo que en la pretemporada entrenó con normalidad, pero se vio debilitado tras haber tenido influenza hace unos días. A partir de ahí, el atacante de 33 años mostró molestias físicas, las cuales impedirán que ese al menos en las primeras tres jornadas de este certamen.

“El ya se presentó normal como todos ya recuperado de cualquier tipo de lesión venía entrenando muy bien y desgraciadamente le dio influenza, un virus que debilita bastante y se perdió algunos entrenamientos. Cuando regresó sentía problemas de respiración, no podía hacer esfuerzos más grandes y quiere regresar lo más rápido. La última semana hizo un estiramiento de más y sintió molestias, estamos tratando de cuidarlo, de meterlo cuando esté al 100%. La explicación es un poco de mala suerte. En pocos días va a estar de vuelta”, comentó.

Volverá a ser baja | IMAGO7



LAS LESIONES DE HENRY MARTÍN DURANTE ESTE ÚLTIMO AÑO CON AMÉRICA

A lo largo de 2025, el capitán azulcrema enfrentó distintos problemas físicos que limitaron su presencia en cancha. En mayo presentó un desgarre en el muslo que lo dejó fuera de varios compromisos del Clausura, mientras que en agosto sufrió una sobrecarga muscular que frenó su ritmo de competencia rumbo al Apertura. Un mes después, en septiembre, un esguince de rodilla volvió a sacarlo de circulación, lo que provocó que su participación en el segundo semestre fuera reducida y con poca continuidad.

En el balance general de 2025, América disputó 49 partidos oficiales entre liga y competencias internacionales, con un total de 4,320 minutos posibles. Henry Martín acumuló 1,249 minutos en ese periodo, cifra que evidenció una disponibilidad reducida en comparación con el calendario completo del equipo. Las lesiones influyeron de forma directa en su carga de juego y en la continuidad de su participación.

Otro aspecto que marcó el año fue el cambio de dorsal. De cara al Apertura 2025, Henry Martín adoptó el número ‘9’, etapa en la que únicamente registró 117 minutos oficiales y no logró anotar. Ese periodo coincidió con el tramo de mayor afectación física del delantero, lo que limitó su oportunidad de consolidarse con ese número en la espalda.

Explicaron su lesión | IMAGO7



ANDRÉ JARDINE ELOGIA LA LLEGADA DE RODRIGO DOURADO AL AMÉRICA PARA ESTE CLAUSURA 2026

A pesar de no contar con su delantero y capitán, André Jardine sí tendrá a disposición a Rodrigo Dourado, refuerzo de América para este Clausura 2026. Sobre este jugador, el estratega brasileño no tuvo más que elogios y mencionó que será un elemento que aportará bastante en el mediocampo de las Águilas.

De igual manera, Jardine resaltó que Dourado es un jugador al que ha tenido en distintas etapas. Desde su formación cuando era menor de edad, hasta haber estado con él en unos Juegos Olímpicos, haberlo llevado a San Luis y ahora en América.

“Es de estos jugadores que más conozco. Estuvo conmigo desde los 10 años, yo participe activamente en su formación, fui su entrenador muchas veces en su proceso formativo. Fue un jugador que despertó el interés de mucha gente, comparaciones con grandes jugadores en su posición, pero tiene la mala suerte de estar en un mal momento para Inter y no explotó como debía. Yo le abrí las puertas de San Luis y quiso ir, porque no era por plata, él quería venir a México para disfrutar de otra liga y qué bueno poder lograr este objetivo que también él tenía junto conmigo. Es un jugador de alto nivel”, agregó.