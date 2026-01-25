Chelsea golea al Crystal Palace y se mete a zona de competiciones europeas

El Chelsea se impuso al Crystal Palace en el Selhurst Park dentro de la Jornada 23 de la Premier League, los dirigidos por Liam Rosenior se quedaron con el triunfo 3-1 con goles Estevao Willian, Joao Pedro y Enzo Fernández.

Los locales intentarían en los primeros minutos con Jean-Philippe Mateta quien sacó un remate a ras de suelo. ‘Les Blues’ responderían con un remate que pasaría cerca del arco, todo esto antes del primer cuarto de hora en el Selhurst Park.

Al minuto 17 Moisés Caicedo se quedaría cerca de abrir el marcador luego de sacar un derechazo desde fuera del área que pasaba muy cerca del palo derecho. Minutos más tarde el colombiano se llevaría la amarilla por juego peligroso.

Chelsea l AP

Finalmente, al 33’ se rompería el cero cuando Estevao ejecutaría un contragolpe desde el medio campo y con velocidad llegaría hasta la altura del manchón penal para vencer al guardameta y desatar la euforia de la visita.

Sin más jugadas de verdadero peligro se irían al descanso, para la segunda parte, Joao Pedro aparecería por la punta derecha para meterse hasta altura del área chica cuando sacó potente disparo para encaminar la goleada.

Premier League l AP

Enzo Fernández sentenció

A la hora de juego Jaydee Cannot provocaría la pena máxima tras contactar el esférico con la mano y al 64’ Enzo Fernández pondría el tercero con una buena ejecución al lado izquierdo del arco en donde el guardameta se quedó en el centro de su área.

Cuando se acababa el encuentro llegaría un tiro de esquina por la punta de la derecha que muy bien sería capitalizado en el área chica con un certero cabezazo de Chris Richards que llegaba en el último suspiro y confirmaba el marcador final de 1-3.

¿Cómo queda en la clasificación?

Con el triunfo y combinación del resultado del Liverpool llegaron a colocarse en el quinto lugar ocupando puestos de competición europeas. ‘Les Blues’ llegaron a 37 puntos solo uno por debajo del Manchester United y a 13 del líder Arsenal.