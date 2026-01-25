Primer Ciclotón 2026 en CDMX: fecha, ruta y cómo participar

Este domingo 25 de enero de 2026, la Ciudad de México invita a capitalinos y visitantes a participar en el primer Ciclotón del año, un evento recreativo y deportivo en el que calles y avenidas se cierran al tráfico vehicular para permitir el libre tránsito de ciclistas, patinadores, trotadores y peatones. El recorrido esta vez llega hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los participantes podrán rodar incluso sobre el circuito de la famosa pista automovilística.

¿Cuándo y dónde será?

Este Ciclotón de enero 2026 se realizará el domingo 25 de enero, de 8:00 a 14:00 horas. La entrada es gratuita y abierta a todo público, sin necesidad de registro previo. Cualquier persona puede sumarse desde varios puntos de la ruta habilitada.

¿Cuál es la ruta del Ciclotón?

El trayecto oficial abarca 66 kilómetros y atraviesa diversas avenidas emblemáticas de la capital, ofreciendo una vista única de la ciudad desde una perspectiva activa y saludable.

Principales tramos

Avenida La Fortuna

Calzada de Guadalupe

Paseo de la Reforma

Julio Verne

Sevilla

Durango

Mazatlán

Avenida Patriotismo

Río Mixcoac

Avenida Río Churubusco

Oriente 110 – Cafetal

Autódromo Hermanos Rodríguez con un circuito adicional de aproximadamente 3 km

No existe un punto específico de inicio o fin, por lo que los participantes pueden incorporarse o salir del recorrido según su conveniencia.

¿Quién puede participar y qué actividades hay?

El Ciclotón está diseñado para que todas las edades disfruten del espacio público sin autos. Puedes hacerlo:

En bicicleta

En patines o patineta

Corriendo o caminando

A lo largo de la ruta habrá 14 estaciones de servicio con hidratación, asistencia médica y mecánica, además de zonas de apoyo en caso de necesitar ayuda durante el recorrido.

¿Por qué participar?

El Ciclotón es más que una rodada: promueve la actividad física, la convivencia familiar y la apropiación del espacio urbano. También es una forma de fomentar la movilidad sustentable y el uso de medios de transporte no motorizados en la ciudad.