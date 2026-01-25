Primer Ciclotón 2026 en CDMX: fecha, ruta y cómo participar

La Ciudad de México arrancó 2026 con su tradicional Ciclotón, una rodada ciudadana gratuita que incluye este mes un recorrido especial por el Autódromo Hermanos Rodríguez

El primer Ciclotón de 2026 en Ciudad de México. | iStock
Laura Reyes Medrano
25 de Enero de 2026

Este domingo 25 de enero de 2026, la Ciudad de México invita a capitalinos y visitantes a participar en el primer Ciclotón del año, un evento recreativo y deportivo en el que calles y avenidas se cierran al tráfico vehicular para permitir el libre tránsito de ciclistas, patinadores, trotadores y peatones. El recorrido esta vez llega hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los participantes podrán rodar incluso sobre el circuito de la famosa pista automovilística.

iStock
iStock

¿Cuándo y dónde será?

Este Ciclotón de enero 2026 se realizará el domingo 25 de enero, de 8:00 a 14:00 horas. La entrada es gratuita y abierta a todo público, sin necesidad de registro previo. Cualquier persona puede sumarse desde varios puntos de la ruta habilitada.

@deporte_cdmx
@deporte_cdmx

¿Cuál es la ruta del Ciclotón?

El trayecto oficial abarca 66 kilómetros y atraviesa diversas avenidas emblemáticas de la capital, ofreciendo una vista única de la ciudad desde una perspectiva activa y saludable.

Principales tramos

  • Avenida La Fortuna

  • Calzada de Guadalupe

  • Paseo de la Reforma

  • Julio Verne

  • Sevilla

  • Durango

  • Mazatlán

  • Avenida Patriotismo

  • Río Mixcoac

  • Avenida Río Churubusco

  • Oriente 110 – Cafetal

  • Autódromo Hermanos Rodríguez con un circuito adicional de aproximadamente 3 km

No existe un punto específico de inicio o fin, por lo que los participantes pueden incorporarse o salir del recorrido según su conveniencia.

@deporte_cdmx
@deporte_cdmx

¿Quién puede participar y qué actividades hay?

El Ciclotón está diseñado para que todas las edades disfruten del espacio público sin autos. Puedes hacerlo:

  • En bicicleta

  • En patines o patineta

  • Corriendo o caminando

A lo largo de la ruta habrá 14 estaciones de servicio con hidratación, asistencia médica y mecánica, además de zonas de apoyo en caso de necesitar ayuda durante el recorrido.

@deporte_cdmx
@deporte_cdmx

¿Por qué participar?

El Ciclotón es más que una rodada: promueve la actividad física, la convivencia familiar y la apropiación del espacio urbano. También es una forma de fomentar la movilidad sustentable y el uso de medios de transporte no motorizados en la ciudad.

