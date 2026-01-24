¿Quieres internet gratis? Así puedes obtener el chip de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, reforzó en 2026 la entrega de chips (tarjetas SIM) con acceso a internet móvil sin costo. Esta iniciativa busca fomentar la conectividad en comunidades con menor acceso a servicios digitales y apoyar a beneficiarios de programas sociales y estudiantes.

Las tarjetas SIM gratuitas incluyen datos móviles, minutos de llamadas y mensajes SMS para mejorar la conectividad de los usuarios. / iStock

¿Quiénes pueden recibir el chip de internet gratuito?

La CFE prioriza la entrega de chips sin costo a personas que forman parte de sectores vulnerables o con mayor rezago digital, entre los que se encuentran:

Beneficiarios de programas sociales del Gobierno de México , como Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros.

Estudiantes de educación media superior y superior en instituciones públicas.

Habitantes de comunidades rurales o con baja conectividad.

No todas las personas del país reciben el chip gratuito: el reparto se concentra en quienes reúnen estas condiciones o acuden a jornadas oficiales de entrega.

Para recibir el chip de internet de la CFE gratis se requiere presentar CURP, identificación vigente y comprobante de domicilio. / iStock

¿Cuáles son los requisitos?

Para recibir el chip de internet de la CFE sin costo, normalmente debes presentar:

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio reciente.

Teléfono celular desbloqueado y compatible con las redes móviles nacionales.

Para menores de edad: acta de nacimiento y CURP.

Los chips de la CFE buscan apoyar el acceso a educación, trámites digitales y comunicación cotidiana en comunidades vulnerables. / iStock

La entrega se realiza de forma personal y presencial en módulos temporales, ferias del Bienestar o en oficinas de atención comunitaria, según cada entidad.

¿Qué beneficios trae el chip gratis de CFE?

El paquete de conectividad que incluye la tarjeta SIM gratuita está diseñado para cubrir las necesidades básicas de comunicación y acceso a información:

5 GB de datos para navegación en redes sociales, búsqueda de información y aplicaciones.

1,500 minutos de llamadas a números en México, Estados Unidos y Canadá.

500 mensajes de texto (SMS).

Estos datos contribuyen al acceso a herramientas educativas, trámites digitales, información laboral y comunicación cotidiana.

La iniciativa forma parte del programa Internet para el Bienestar para garantizar el acceso a la tecnología en zonas con conectividad limitada. / iStock

¿Dónde y cómo solicitarlo?

La CFE y las delegaciones del Bienestar informan las fechas y sedes de entrega a través de canales oficiales y redes sociales. Dependiendo de tu estado o localidad, los chips se distribuyen en:

Ferias del Bienestar y jornadas comunitarias .

Módulos temporales de atención ciudadana .

Oficinas de la CFE Telecom o del Bienestar.

Es importante estar atento a los anuncios oficiales y acudir con tiempo y documentos completos para completar el trámite antes de que termine la convocatoria en tu región.