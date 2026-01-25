Confirmados los nuevos emojis que llegarán a iOS y Android en 2026

El teclado de emojis volverá a renovarse en 2026, luego de que se confirmara la próxima llegada de nuevos iconos que estarán disponibles tanto en dispositivos iOS como Android. Aunque la cantidad será menor en comparación con otros años, la selección incluye opciones variadas que buscan enriquecer la comunicación digital.

Estos emojis forman parte de la versión Emoji 18.0, impulsada por el Consorcio Unicode, organismo encargado de estandarizar los símbolos que pueden usarse de manera universal en los sistemas operativos. Una vez aprobados, Apple y Google adaptarán los diseños a su propio estilo visual.

Entre los nuevos iconos se incluyen gestos faciales, objetos cotidianos y elementos de la naturaleza./ Pixabay

Entre los emojis más llamativos se encuentra un gesto serio con los ojos entrecerrados, pensado para expresar incredulidad, desconfianza o escepticismo en conversaciones digitales. Este tipo de expresiones faciales suele convertirse rápidamente en uno de los favoritos entre los usuarios.

¿Qué nuevos emojis estarán disponibles en 2026?

La lista preliminar incluye también dos pulgares apuntando hacia los lados, útiles para señalar direcciones o enfatizar mensajes. A estos se suman figuras como una mariposa monarca, un meteorito, un pepino, un faro de luz, un cazamariposas y una goma de borrar.

Los nuevos emojis aprobados para 2026 llegarán a iOS y Android con opciones más variadas para la comunicación digital./ RS

Estos nuevos iconos no solo amplían la creatividad visual, sino que permiten representar objetos, ideas y situaciones que antes no contaban con un emoji oficial. Desde elementos de la naturaleza hasta artículos cotidianos, la actualización busca hacer los mensajes más expresivos y divertidos.

¿Pueden cambiar los emojis antes de su lanzamiento?

Aunque los emojis ya fueron anunciados, la lista aún es preliminar y podría modificarse antes de su lanzamiento definitivo. Unicode someterá las propuestas a un proceso de revisión pública, donde se analizan sugerencias y comentarios de la comunidad.

El gesto con los ojos entrecerrados fue diseñado para expresar incredulidad o desconfianza en mensajes./ Pixabay

Por ejemplo, el emoji del rostro con los ojos entrecerrados podría ser sustituido por una versión “agrietada”, dependiendo del resultado de esta evaluación. De aprobarse ajustes, sería el segundo año consecutivo en que un emoji cambia antes de llegar oficialmente a los teclados.

Aunque no existe una fecha exacta para su lanzamiento, se espera que estos emojis comiencen a estar disponibles a lo largo de 2026, conforme Apple y Google liberen las actualizaciones de sus sistemas operativos.