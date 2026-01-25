Crystal Palace vs Chelsea EN VIVO Premier League Jornada 23

La Premier League vive una de sus jornadas más exigentes y ofrece un duelo con implicaciones directas en la tabla. En Selhurst Park, Chelsea visita a Crystal Palace por la Fecha 23 de la temporada 2025/2026, en un partido marcado por realidades opuestas y urgencias compartidas.

El conjunto local llega con presión acumulada. Las Águilas no conocen la victoria desde el 12 de diciembre de 2025 y la falta de resultados comienza a alejarlas de la zona que da acceso a competiciones europeas, por lo que sumar en casa se vuelve una obligación.

La derrota reciente ante Sunderland profundiza ese momento incómodo. Crystal Palace necesita reaccionar de inmediato y el calendario no concede tregua, ya que enfrente aparece un rival que compite tanto a nivel local como internacional.

Chelsea, en cambio, arriba con sensaciones más positivas, aunque consciente de que no puede relajarse. El equipo londinense alterna compromisos de alta exigencia y sabe que la regularidad en liga es clave para sostener sus aspiraciones a la próxima Champions League.

Un cruce con antecedentes cerrados en Selhurst Park

Los Blues llegan impulsados por su reciente triunfo en la UEFA Champions League, donde Moisés Caicedo marca el gol decisivo, y rápidamente cambian el chip para enfocarse en la Liga. La consigna es clara: los tres puntos son vitales para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

En el torneo local, Chelsea también muestra solidez. Viene de vencer 2-0 a Brentford y días antes supera 1-0 al Pafos FC en competencia europea, resultados que refuerzan la confianza del plantel y su capacidad para manejar distintos frentes.

El historial reciente entre ambos invita a la cautela. El último enfrentamiento, en agosto de 2025, termina sin goles, y el antecedente más cercano en Selhurst Park también concluye en empate, lo que anticipa un duelo cerrado donde cada detalle puede inclinar la balanza.