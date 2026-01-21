Chelsea sufre pero derrota a Pafos para meterse en la pelea por la clasificación directa

El Chelsea de Liam Rosenior empieza a hacer de la discreción una costumbre en Europa. Como ya había ocurrido en la Premier League frente al Brentford, el conjunto londinense volvió a sumar sin brillar, ahora en la Champions League ante el Pafos de Albert Celades, desde Stamford Bridge.

El partido se resolvió bajo la lógica del desgaste constante. Posesión, centros laterales y jugadas detenidas marcaron el guion de un duelo que avanzó a trompicones. En medio de ese contexto, Moisés Caicedo apareció como el único capaz de romper la monotonía y marcar diferencias en un encuentro que rozó lo soporífero durante largos tramos.

Victoria del Chelea I AP

Un primer tiempo sin brillo en Londres

La previa ya había restado atractivo al choque con la baja de última hora de Cole Palmer y la suplencia de David Luiz, que regresaba a Stamford Bridge tras su salida en 2019. Cuando el balón comenzó a rodar, el ritmo confirmó los temores: dominio territorial de los locales, pero sin chispa ni precisión en los metros finales.

Las llegadas existieron, aunque el gol se resistía. Un tanto invalidado a Enzo Fernández por infracción previa, dos disparos potentes de Caicedo y una ocasión clara de Hato encontraron siempre la respuesta del arquero Jay Gorter. Del otro lado, el Pafos también rozó el empate cuando un remate de Jajá se estrelló en el poste tras rozar el brazo de Reece James, en una de las pocas acciones de peligro visitante.

Gol de Caicedo I AP

Caicedo rompe el guion y mete al Chelsea en la pelea

Tras el descanso, el escenario apenas cambió. El equipo inglés insistió con más empuje que ideas, mientras el guardameta neerlandés continuaba sosteniendo a los suyos. La sensación de superioridad nunca fue abrumadora, pero bastó una acción a balón parado para desnivelar el marcador.

Ahí apareció Caicedo, oportuno, para firmar el 1-0 que terminó siendo definitivo. El tanto liberó al Chelsea sin alterar demasiado el tono del encuentro, que siguió transitando por caminos previsibles hasta el silbatazo final.

Jornada 7 Champions League I AP

Con este resultado, los de Rosenior se colocan de lleno en la lucha por el top 8 del torneo continental. A falta de una jornada, el conjunto londinense marca la frontera de los clasificados directos a octavos con 13 unidades, las mismas que comparten clubes como PSG, Barcelona, Manchester City o Atlético de Madrid.

Todo queda abierto para una última fecha que promete emociones fuertes. Mientras tanto, el Chelsea confirma una tendencia clara: puede ganar sin convencer, pero sigue avanzando cuando más importa.

AP

