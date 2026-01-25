Sindicato del Ritmo reinterpreta a Zoé, Danna y Café Tacvba al ritmo de Cuba

Los Berman Brothers lanza disco homenaje con sabor caribeño y versiones latinas que hacen gozar

Clásicos del rock y del pop serán reversionados.
Jorge Reyes Padrón
25 de Enero de 2026

A casi 20 años de Rhythms del Mundo, los Berman Brothers están de regreso. Esta vez bajo el nombre de

presentan un disco homónimo que no solo rinde tributo a la música latina, sino que la transforma en un festín tropical. La fórmula: clásicos del rock y pop reversionados por los mejores músicos cubanos del momento.

El proyecto es una auténtica gozadera dirigida musicalmente por Demetrio Muñiz, leyenda de Buena Vista Social Club y Tropicana, y producida por Fabien Pisani. La idea: crear un diálogo entre generaciones, géneros y geografías a través del ritmo.

Una mezcla con mucho sabor

El resultado es una bomba de sabor que revisita temas de artistas como Café Tacvba, Zoé, Carla Morrison, Caloncho, Danna, Lasso y La Adictiva, fusionándolos con salsa, son y guaguancó sin perder la esencia original.

Uno de los momentos más emotivos del disco es la nueva versión de “Disfruto” de Carla Morrison, que pasa de la melancolía al calor del Caribe.

Ya salió una nueva versión de mi canción ‘Disfruto’ en colaboración con Sindicato del Ritmo. ‘Disfruto’ vive un segundo aire, lleno del sabor y de los códigos propios del Caribe, donde la melancolía se transforma en una suerte de son cubano que se puede disfrutar al calor del sol o del baile”, compartió la cantante.

El sencillo estrella del álbum es “Camisa Negra”, de Juanes, transformado por completo con arreglos de salsa e interpretado por Alexander Abreu, uno de los cantantes más potentes de la escena cubana.

Es un gran honor ser parte de este álbum, pues cuenta con muchas figuras que admiro. Estoy feliz de interpretar esta canción que por tantos años se ha mantenido como un éxito a nivel continental y mundial. Además, me fascina contar con la orquestación del maestro Demetrio Muñiz, que es como un padre musical para mí. Espero que la disfruten tanto como nosotros al momento de grabarla”, comentó Abreu.

Para poner a bailar a un continente

El video oficial de “Camisa Negra” complementa esta nueva versión con una historia de desamor y mucha playa, en un clip cargado de ritmo, drama y sabor.

Con este disco, Sindicato del Ritmo no solo pone a bailar al continente, sino que reconecta con las raíces de la música latina, desde lo tradicional hasta lo urbano, en un homenaje que suena a fiesta, identidad y unidad.

