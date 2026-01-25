Atlético de Madrid vs Mallorca EN VIVO LaLiga Jornada 21

Este día se presenta como una fecha clave en LaLiga, con un duelo que pone en juego objetivos muy distintos pero igual de urgentes. El Estadio Metropolitano abre sus puertas para un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

Atlético Madrid asume el compromiso con la mira puesta en la parte alta de la tabla. Cada jornada se vuelve determinante en la carrera por los puestos de Champions League, y el conjunto rojiblanco sabe que no puede dejar escapar puntos en casa.

Del otro lado aparece Mallorca, un equipo que llega con el ánimo reforzado y la necesidad de seguir sumando. Los isleños se mueven en una zona delicada de la clasificación y cualquier resultado positivo representa oxígeno puro en su lucha por alejarse del fondo.

El contexto reciente le da un matiz especial al enfrentamiento. Ambos equipos llegan tras resultados que fortalecen su confianza, lo que anticipa un choque dinámico y con propuestas ofensivas claras desde el arranque.

Un duelo con antecedentes recientes y cuentas pendientes

Atlético Madrid mantiene una racha sólida, con solo una derrota en sus últimos nueve encuentros, sufrida únicamente en la Supercopa de España ante su acérrimo rival. Ese rendimiento sostiene al equipo en la pelea directa por los puestos europeos.

Mallorca, por su parte, arriba motivado tras vencer 3-2 al Athletic Club en la jornada anterior, resultado que refuerza su discurso competitivo. Además, el antecedente más cercano entre ambos sigue fresco: en la primera vuelta, los isleños rescatan un empate 1-1 en casa con un gol de Vedat Muriqi en los minutos finales, un recordatorio de que el duelo sigue abierto.