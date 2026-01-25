Dragon Ball Super confirma nueva saga con “The Galactic Patrol” y amplía el universo de la Patrulla Galáctica

La nueva etapa estará centrada en la Patrulla Galáctica

El universo creado por Akira Toriyama se expande con nuevas historias | X
Mariana Alcántara Contreras
25 de Enero de 2026

Después de una larga espera, Dragon Ball Super ha confirmado oficialmente su regreso, generando expectativa entre millones de seguidores en todo el mundo. Ocho años después de su última emisión regular, la franquicia vuelve con una nueva etapa que ampliará su universo narrativo y recuperará a personajes clave.

Dragon Ball Super anunció una nueva saga titulada “The Galactic Patrol”, centrada en la Patrulla Galáctica./Dragon Ball Genkidamatsuri
El anuncio marca un momento importante para la saga creada por Akira Toriyama, ya que representa la continuación directa de los acontecimientos posteriores a los arcos más recientes. La nueva historia estará enfocada en la Patrulla Galáctica, una organización que ya ha tenido participación en el manga y que ahora tomará un papel central.

¿De qué tratará el regreso de Dragon Ball Super?

La nueva etapa explorará misiones intergalácticas encabezadas por la Patrulla Galáctica, liderada por personajes como Jaco, y se desarrollará en un contexto donde las amenazas ya no solo provienen de la Tierra. Gokú y Vegeta volverán a tener protagonismo, pero ahora en un escenario más amplio, con conflictos que involucran distintos planetas y razas.

La Patrulla Galáctica, encabezada por Jaco, tendrá un papel clave en la nueva historia de Dragon Ball Super./ X
Este enfoque permite expandir el universo de Dragon Ball más allá de los torneos y combates tradicionales, apostando por una narrativa que combina acción, exploración espacial y nuevos villanos con habilidades desconocidas.

¿Qué significa este regreso para la franquicia?

El retorno de Dragon Ball Super confirma la vigencia de una de las series más influyentes del anime. A pesar del paso del tiempo, la historia sigue atrayendo a nuevas generaciones, mientras mantiene a los seguidores de largo plazo que crecieron con Dragon Ball Z y GT.

Gokú y Vegeta formarán parte de las misiones intergalácticas que ampliarán el universo de la serie./ X
Además, el anuncio refuerza la estrategia de mantener viva la franquicia a través de distintos formatos, como manga, anime y películas, consolidando su lugar como uno de los productos culturales japoneses más exitosos a nivel mundial.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles sobre fechas exactas de estreno o plataformas, el regreso ya es considerado uno de los anuncios más relevantes dentro del mundo del anime en años recientes.

Con esta nueva etapa, Dragon Ball Super busca renovar su narrativa sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno global, apostando por historias más ambiciosas y un universo cada vez más amplio.

La nueva saga busca expandir el mundo de Dragon Ball más allá de los combates tradicionales./ X
