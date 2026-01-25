¿Se complica el Mundial 2026? Edson Álvarez revela complicaciones en lesión

Edson Álvarez decidió romper el silencio sobre su situación de lesión que lo mermó desde finales del año y que ha impedido tener regularidad con el Fenerbahce y ahora podría repercutir en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

El mediocampista mexicano lanzó un comunicado en donde expresa lo que sucede en Turquía y su entorno futbolístico: “El día 1 de diciembre, durante el derbi contra Galatasaray, sufrí un golpe fuerte en el tobillo casi al final del partido.

Edson Álvarez l Fenerbahce

“En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar jugando en los encuentros posteriores. Sin embargo, las molestias persistieron, por lo que se tomó la decisión de parar, lo que lamentablemente me impidió disputar la final de la Supercopa”, destaca.

Álvarez revela que desde entonces empezó el proceso de rehabilitación: “Desde entonces, la rehabilitación y el trabajo no se han detenido. Las sensaciones fueron mejorando progresivamente, al punto de poder sumar algunos minutos en Europa League frente a Aston Villa.”

Álvarez l IMAGO7

¿Se complicó la lesión?

“Desafortunadamente, tras ese partido, la molestia regresó. Por ello, y nuevamente en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión”, resalta Edson Álvarez.

El jugador mexicano catapulta que busca volver en su mejor versión: ·Mis ganas de ayudar al equipo y estar en la cancha siempre han sido una prioridad. El objetivo es recuperarme bien, volver en plenitud y seguir mostrando mi mejor versión para contribuir a los objetivos que merece esta gran institución”.

Fenerbahce l Fenerbahce

¿Cuál fue su partido más reciente?

Edson Álvarez no fue convocado para el juego del Fenerbahce ante Goztepe en donde terminaron dividiendo unidades en la Jornada 19 de la Super Liga de Turquía. Su más reciente juego fue ante Aston Villa en Europa League.

El mexicano arrancó desde el banquillo de suplentes y tuvo minutos cuando ingresó al terreno de juego en el minuto 73. Álvarez tuvo alrededor de 24 minutos con el tiempo agregado y pudo destacar en su intento de equilibrar el mediocampo.

