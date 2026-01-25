"Tigres me hizo volver a sentir feliz" :Diego Lainez sobre su segundo aire en el futbol mexicano

Diego Lainez que ha recuperado su nivel para ser llamado a la Selección Mexicana habló sobre lo que representó Tigres en su regreso del futbol europeo en el que poco pudo lucir tras emigrar procedente del América.

“Sí, cuando decidido regresarme de Europa fue un poquito después del Mundial de Qatar que no fui, necesitaba encontrarme conmigo mismo necesitaba volverme a sentirme feliz, sentirme yo parte y creo que en Tigres encontré eso", destacó en entrevista con TUDN.

Lainez asegura que el conjunto norteño le devolvió el ímpetu: "Me identifiqué mucho con lo que es el equipo, un equipo ganador que tiene mucha garra, que viene de trabajo, me identifiqué de tal manera que he podido volver a ser feliz, retomar mi nivel”.

¿La inexperiencia fue factor para lucir en Europa?

Diego Lainez destacó que hoy entiende que le faltó para trascender en Europa: “Mucho, sin duda alguna, tácticamente y cuando me toca regresar también otra más, al momento de lo táctico y también de cómo ven el futbol, el profesionalismo y me di cuenta que, a lo mejor allí me faltaron hacer unas cosas que terminé de volver a hacer acá o terminé de aprender."

"A veces pienso, si todo eso lo hubiera sabido cuando estaba allá qué diferente hubiera sido, a lo mejor el pararme un poquito acá y distintas cosas, pero sin duda alguna lo agradezco”, mencionó.

El canterano de las Águilas del América resalta que necesitaba entender el momento del juego: “A lo mejor yo en algún momento entendía que el posicionamiento, a lo mejor quería ir a apretar, por decir, y a lo mejor era quedarme esperando a que llegaran solitos chocaran con nosotros y por el ímpetu de querer ir de querer ganar, eso tácticamente no pudo haber encajado en algún equipo allá.

"Pero regresas y ves el futbol de otra manera, ves cómo los entrenadores preparan los partidos, el orden, sobre de qué va todo esto”, resalta hoy como jugador de los Tigres, equipo que lo ha llevado a catapultarse como un elemento clave.

¿Cuándo llegó a Tigres?

Tigres oficializó la llegada de su último refuerzo para el Clausura 2023 tras un paso poco lucido en el futbol, europeo en equipos como el Real Betis y el Braga en donde tuvo pocas pincelas de explosividad y desequilibrio que era una de sus características principales.