Selección Mexicana busca romper mala racha contra rivales de CONMEBOL

La Selección Mexicana se presenta este domingo en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera con un objetivo estadístico claro: finalizar una seguidilla de ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria ante representativos de CONMEBOL. El encuentro frente a Bolivia, programado para las 13:30 horas (tiempo del centro de México), marca un punto de evaluación para el proceso de Javier Aguirre.

México tiene mala racha ante rivales de CONMEBOL | MEXSPORT

Los antecedentes del registro actual

La racha adversa para el combinado nacional comenzó tras su último triunfo ante una selección sudamericana, ocurrido precisamente contra Bolivia el 31 de mayo de 2024. En aquella ocasión, el equipo mexicano se impuso 1-0 con una anotación de Efraín Álvarez. Desde ese momento, el balance del Tri frente a rivales de la zona sur del continente es de cinco derrotas y tres empates.

La secuencia de resultados incluye descalabros previos a la última edición de la Copa América, como el 4-0 ante Uruguay y el 3-2 frente a Brasil. Durante el torneo continental, los resultados negativos persistieron con una derrota ante Venezuela (1-0) y un empate sin goles frente a Ecuador.

Desde mediados de 2024 hasta la fecha, el desempeño estadístico de la Selección Mexicana frente a los representativos de la CONMEBOL muestra un balance de ocho compromisos disputados sin obtener ninguna victoria. Durante este periodo, el registro del equipo nacional se divide en tres empates y cinco derrotas, una tendencia que ha marcado la pauta en sus enfrentamientos contra rivales sudamericanos.

El Tri busca victoria ante Bolivia | MEXSPORT

Partidos jugados: 8

Balance: 0 victorias, 3 empates, 5 derrotas.

Goles a favor: 4

Goles en contra: 15

Fecha Rival Resultado Competencia Junio 2024 Uruguay 0 - 4 Amistoso Junio 2024 Brasil 2 - 3 Amistoso Junio 2024 Venezuela 0 - 1 Copa América Junio 2024 Ecuador 0 - 0 Copa América Octubre 2025 Colombia 0 - 4 Amistoso Octubre 2025 Ecuador 1 - 1 Amistoso Noviembre 2025 Uruguay 0 - 0 Amistoso Noviembre 2025 Paraguay 1 - 2 Amistoso

Este nuevo enfrentamiento ante Bolivia en su propio territorio es más que un simple amistoso. Para el conjunto de Javier Aguirre, es una prueba crucial para recuperar la confianza, medir el progreso del equipo de cara al Mundial de 2026 y, sobre todo, poner fin a un historial reciente que ha generado dudas.