Selección Mexicana busca romper mala racha contra rivales de CONMEBOL

Previo a su duelo ante Bolivia, el Tri suma ocho partidos al hilo sin poder ganar a un rival de CONMEBOL

Selección Mexicana busca romper mala racha contra rivales de CONMEBOL
Selección Mexicana se prepara para el Mundial | AP
Fernando Villalobos Hernández
25 de Enero de 2026

La Selección Mexicana se presenta este domingo en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera con un objetivo estadístico claro: finalizar una seguidilla de ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria ante representativos de CONMEBOL. El encuentro frente a Bolivia, programado para las 13:30 horas (tiempo del centro de México), marca un punto de evaluación para el proceso de Javier Aguirre.

México tiene mala racha ante rivales de CONMEBOL | MEXSPORT
México tiene mala racha ante rivales de CONMEBOL | MEXSPORT

Los antecedentes del registro actual

La racha adversa para el combinado nacional comenzó tras su último triunfo ante una selección sudamericana, ocurrido precisamente contra Bolivia el 31 de mayo de 2024. En aquella ocasión, el equipo mexicano se impuso 1-0 con una anotación de Efraín Álvarez. Desde ese momento, el balance del Tri frente a rivales de la zona sur del continente es de cinco derrotas y tres empates.

La secuencia de resultados incluye descalabros previos a la última edición de la Copa América, como el 4-0 ante Uruguay y el 3-2 frente a Brasil. Durante el torneo continental, los resultados negativos persistieron con una derrota ante Venezuela (1-0) y un empate sin goles frente a Ecuador.

Desde mediados de 2024 hasta la fecha, el desempeño estadístico de la Selección Mexicana frente a los representativos de la CONMEBOL muestra un balance de ocho compromisos disputados sin obtener ninguna victoria. Durante este periodo, el registro del equipo nacional se divide en tres empates y cinco derrotas, una tendencia que ha marcado la pauta en sus enfrentamientos contra rivales sudamericanos.

El Tri busca victoria ante Bolivia | MEXSPORT
El Tri busca victoria ante Bolivia | MEXSPORT

  • Partidos jugados: 8

  • Balance: 0 victorias, 3 empates, 5 derrotas.

  • Goles a favor: 4

  • Goles en contra: 15

FechaRivalResultadoCompetencia
Junio 2024Uruguay0 - 4Amistoso
Junio 2024Brasil2 - 3Amistoso
Junio 2024Venezuela0 - 1Copa América
Junio 2024Ecuador0 - 0Copa América
Octubre 2025Colombia0 - 4Amistoso
Octubre 2025Ecuador1 - 1Amistoso
Noviembre 2025Uruguay0 - 0Amistoso
Noviembre 2025Paraguay1 - 2Amistoso

Este nuevo enfrentamiento ante Bolivia en su propio territorio es más que un simple amistoso. Para el conjunto de Javier Aguirre, es una prueba crucial para recuperar la confianza, medir el progreso del equipo de cara al Mundial de 2026 y, sobre todo, poner fin a un historial reciente que ha generado dudas.

México rumbo al Mundial | MEXSPORT
México rumbo al Mundial | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Tala Rangel

Selección Mexicana | 25/01/2026

Tala Rangel dice estar 'tranquilo' sobre enfrentar a Cristiano Ronaldo: ‘Tomo los partidos de la misma manera’
Ricardo La Volpe y Julián Quiñones

Selección Mexicana | 24/01/2026

“El único que puede hacerlo igual es Quiñones”: La Volpe recomienda al atacante para el Tri
Luis Romo con ilusión de estar en el Mundial 2026: &quot;es un sueño posible&quot;

Mundial 2026 | 24/01/2026

Luis Romo con ilusión de estar en el Mundial 2026: "es un sueño posible"
Te recomendamos
Tala Rangel dice estar 'tranquilo' sobre enfrentar a Cristiano Ronaldo: ‘Tomo los partidos de la misma manera’
Selección Mexicana
Futbol

LO ÚLTIMO