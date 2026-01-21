¿Vuelve a casa? Edson Álvarez negocia un regreso soñado

La directiva del Ajax y el agente del mexicano se reúnen para negociar un posible regreso a Amsterdam

Edson Álvarez, nuevo fichaje del Fenerbahçe | Grosby Group
Fernando Villalobos Hernández
21 de Enero de 2026

El futuro de Edson Álvarez podría dar un giro de 180 grados en este mercado de fichajes. Tras un paso por la Premier League y una reciente etapa en el futbol turco, el mediocampista mexicano está en el centro de una operación que lo llevaría de vuelta al club donde se consagró en Europa, Ajax.

De acuerdo con reportes de la prensa internacional, la directiva del conjunto neerlandés ya se encuentra en Estambul, Turquía, con un objetivo claro: cerrar el fichaje del "Machín".

Edson Álvarez podría volver al Ajax | IMAGO7
Edson Álvarez podría volver al Ajax | IMAGO7

Cónclave en Estambul

La capital turca se ha convertido en el epicentro de las negociaciones. No solo los altos mandos del Ajax han aterrizado en la ciudad, sino también el agente del futbolista mexicano, quien busca agilizar los términos para sellar este retorno al equipo que le dio su primera oportunidad europea en 2019.

Sin embargo, la operación requiere de varios pasos administrativos previos. Actualmente, Edson milita en el Fenerbahçe, donde llegó cedido hace apenas media temporada procedente del West Ham y se tendría acordar la terminación anticipada de este préstamo.

Edson está a préstamo con Fenerbahçe | Grosby Group
Edson está a préstamo con Fenerbahçe | Grosby Group

El club inglés es el dueño de su carta, por lo que el Ajax debe negociar la compra definitiva del pase con los "Hammers".

Aunque las circunstancias de su llegada al Fenerbahçe no fueron las más sencillas, el canterano americanista logró sobreponerse y se hizo de un lugar en la alineación titular de casi forma inmediata, sin embargo, una lesión muscular lo ha tenido alejado de las canchas y no disputa un minuto desde el 15 de diciembre.

El significado del regreso

Para Edson Álvarez, volver al Ajax representa un retorno a casa. En Ámsterdam no solo comenzó y consolidó su carrera en Europa, sino que se convirtió en un referente de la afición. De concretarse el movimiento, el club recuperaría a un jugador que conoce perfectamente el sistema, mientras que el mexicano volvería a un entorno donde alcanzó su máximo brillo futbolístico, esto a menos de seis de la Copa del Mundo.

Puede cambiar de equipo de cara al Mundial | IMAGO7
Puede cambiar de equipo de cara al Mundial | IMAGO7

