Donovan Carrillo termina en el lugar 15 en Cuatro Continentes y pone mira en Milano Cortina 2026

Donovan Carrillo volvió a colocar el nombre de México en la élite del patinaje artístico internacional al finalizar en la posición 15 del Campeonato de los Cuatro Continentes, resultado que le permite seguir consolidando su proceso rumbo a Milano Cortina 2026, el gran objetivo en el horizonte olímpico.

El patinador tapatío firmó una actuación sólida en la Final, donde acumuló 139.05 puntos, cifra que le permitió escalar posiciones y cerrar de manera competitiva una de las competencias más exigentes del calendario, en la que participan los mejores exponentes de Asia, América y Oceanía.

Donovan Carrillo l AP

¿Cómo fue su prueba?

Carrillo mostró carácter y experiencia sobre el hielo, apostando por una rutina técnicamente bien ejecutada y con una interpretación que volvió a conectar con el público, uno de los sellos que lo han convertido en referente del patinaje artístico latinoamericano en los últimos años.

Si bien no logró colocarse dentro del top 10, el resultado es significativo en un torneo donde el nivel técnico es altísimo y donde cada detalle puede marcar la diferencia. La puntuación obtenida refleja consistencia y progreso en su preparación de cara a los próximos compromisos internacionales.

Cuatro Continentes l AP

Rumbo a Milano Cortina 2026

Tras la competencia, Donovan dejó claro que su enfoque está puesto en el largo plazo, con Milano-Cortina 2026 como meta principal. Cada presentación, aseguró, forma parte de un proceso de crecimiento que va más allá de un solo resultado.

El mexicano ha mantenido una agenda constante de competencias internacionales, consciente de que la regularidad y el roce ante los mejores del mundo son clave para seguir elevando su nivel técnico y artístico en el hielo.

Además, su presencia en torneos de alto perfil continúa abriendo camino para el patinaje artístico en México, disciplina que ha ganado visibilidad gracias a sus actuaciones en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

Con el lugar 15 en Cuatro Continentes y una puntuación que refuerza su confianza, Donovan Carrillo cierra un capítulo más en su preparación, decidido a seguir puliendo su programa y a llegar en su mejor versión al ciclo olímpico que apunta directamente a Italia 2026.

Carrillo l AP



