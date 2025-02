Donovan Carrillo avanza a la final del Campeonato de los Cuatro Continentes 2025

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo logró su pase a la final masculina del Campeonato de los Cuatro Continentes 2025 tras obtener su mejor puntuación de la temporada. Carrillo cerró su actuación en el puesto 13 de la clasificación, consolidando así su participación en la última fase del prestigioso torneo que se lleva a cabo en Seúl, República de Corea.

|

A pesar de cometer dos errores en su presentación, el mexicano sumó 68,50 puntos, superando los 67,48 que había conseguido previamente en el programa corto del Skate America 2024. El primer fallo ocurrió en su intento de cuádruple Salchow, que quedó corto, mientras que el segundo se dio en la combinación del cuarto elemento, donde no logró completar la segunda parte del ejercicio.

No obstante, Carrillo se mostró satisfecho con su desempeño y destacó la importancia de seguir afinando su programa de cara al Mundial de Patinaje Artístico 2025, que se celebrará en marzo en Boston y que servirá como clasificatorio olímpico.

|

"Mi primer objetivo aquí es divertirme y disfrutar patinando, que es algo muy importante y que a veces olvidamos", comentó el patinador tras su actuación. "Pero aparte de eso, me gustaría hacer dos cuádruples en el programa libre, algo que no he logrado hasta ahora en el Campeonato de los Cuatro Continentes".

Con el propósito de ganar más experiencia y mejorar su rendimiento, Carrillo decidió competir el pasado fin de semana en la Challenge Cup en Países Bajos, donde obtuvo la medalla de plata. "No había competido demasiado y quería seguir ganando experiencia", explicó, subrayando la necesidad de practicar los cuádruples antes del clasificatorio olímpico.

El Campeonato de los Cuatro Continentes reúne a los mejores patinadores de América, Asia, África y Oceanía, y representa la última gran competencia para Carrillo antes del Mundial de Patinaje Artístico 2025. En Boston, el mexicano buscará asegurar una cuota para su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, un objetivo clave en su carrera deportiva.

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NASCAR Cup Series: ¿Cuándo y dónde ver la Ambetter Health 400?