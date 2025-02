NASCAR Cup Series: ¿Cuándo y dónde ver la Ambetter Health 400?

La temporada 2025 de la NASCAR Cup Series sigue su curso con la Ambetter Health 400, una de las carreras más esperadas del calendario, especialmente por el mexicano Daniel Suárez. El piloto regiomontano de Trackhouse Racing buscará defender la victoria del año pasado, cuando superó por solo 0.003 a Ryan Blaney y Kyle Busch en un final de fotografía que quedará para la historia.

Para Daniel Suárez, revalidar su título no será nada fácil, pues enfrentará a rivales de alto nivel como William Byron (Hendrick Motorsports), reciente ganador de la Daytona 500, así como Tyler Reddick, Chase Briscoe y John Hunter Nemechek, quienes fueron protagonistas en la apertura de la temporada.

Daniel Suárez, el primer mexicano en la historia en ganar en NASCAR|

Además de su reto en Atlanta, Suárez ya tiene en la mira su regreso a México, donde en junio competirá en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la esperada fecha de regreso de NASCAR a la Ciudad de México.

Daniel Suarez talks winning Atlanta and his journey to NASCAR|

¿Cuándo y dónde ver la Ambetter Health 400 NASCAR Cup Series?

Categoría: NASCAR Craftsman Truck Series - Ambetter Health 400

Fecha: Sábado 22

Hora: 13:00 hrs

Transmisión: Fox Sports 3

Categoría: NASCAR Xfinity Series - Ambetter Health 400

Fecha: Sábado 22

Hora: 16:00 hrs

Transmisión: Fox Sports 3

Categoría: NASCAR Cup Series - Ambetter Health 400

Fecha: Domingo 23

Hora: 14:00 hrs

Transmisión: Fox Sports 3

