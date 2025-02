Djokovic es sorprendido por Berrettini y fortalece polémica en el caso Sinnier

Novak Djokovic cayó en la primera ronda del ATP 500 de Doha y la polémica se fortaleció luego de que su rival Matteo Berrttini tiene en su equipo a Umberto Ferrara.

El preparado es uno de los involucrados con el caso de Jannik Sinner por el doble positivo en clostebol del tenista.

“He hablado con varios jugadores en el vestuario. No solo en los últimos días, también en los últimos meses. La mayoría no está satisfecha con cómo se ha llevado todo este proceso y no lo ven justo”, mencionó.

“Muchos creen que hubo favoritismo”. Posteriormente fue contundente al mencionar sobre el caso: “Da la sensación de que puedes influir en el resultado si eres jugador destacado y tienes acceso a los mejores abogados.

“La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirma que ha llegado a un acuerdo de resolución del caso del tenista italiano Jannik Sinner, en el que el jugador acepta un período de inelegibilidad de tres meses por una violación de las normas antidopaje”, resaltó.

De la misma forma resalta lo siguiente: “La AMA acepta que el Sr. Sinner no tenía intención de hacer trampa y que su exposición al clostebol no le proporcionó ningún beneficio para mejorar el rendimiento y tuvo lugar sin su conocimiento como resultado de negligencia de los miembros de su entorno.”

