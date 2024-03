¡Histórico! Donovan Carrillo rompe récor personal consigue el puntaje más alto de su carrera

El mexicano Donovan Carrillo, brilló una vez más al mundo del patinaje artístico sobre hielo al superar su mejor puntaje en el Programa Libre del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico celebrado en Montreal 2024. Carrillo, donde se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, deslumbró con una impecable actuación al ritmo de "Bésame mucho" de Pedro Infante, alcanzando un puntaje de 152.48 unidades, el más alto, hasta ahora, de su carrera.

El oriundo de Jalisco culminó su participación en la posición 14 en el Programa Libre, acumulando un total de 232.67 unidades en el evento, tras haber obtenido 80.19 puntos en el Programa Corto. Carrillo expresó su gratitud hacia el público que lo respaldó en las gradas y su determinación por seguir mejorando en los próximos años.

“Esta es la competencia que más he disfrutado en mi vida y quiero conservar este sentimiento en mi corazón para siempre. Quiero agradecer mucho a todo el público que me apoyó en las gradas, me esforzaré mucho más en los próximos años y ya quiero ver lo que tengo enfrente de mi camino”, declaró Donovan Carrillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROSHFRANS SE UNE A LA SÚPER COPA EN UNA ALIANZA ESTRATÉGICA PARA IMPULSAR EL AUTOMOVILISMO MEXICANO

De igual forma el patinador mexicano mencionó que quiere seguir mejorando a pesar del puntaje histórico que logró en esta competencia, dejó claro que ese siempre ha sido su objetivo desde que se mudó a Canadá y agradeció a sus entrenadores por el apoyo.