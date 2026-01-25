Christian Martinoli 'desaparece' de TV Azteca y de último minuto se pierde el México vs Bolivia

Lo que prometía ser una tarde clásica con la alineación estelar de TV Azteca, terminó en desconcierto para miles de aficionados. A pesar de haber sido anunciado oficialmente para encabezar la narración del encuentro amistoso entre las selecciones de México y Bolivia, Christian Martinoli no apareció en la transmisión, desatando una ola de especulaciones en redes sociales.

Una ausencia de último minuto

La sorpresa fue mayúscula debido a que el propio Martinoli había confirmado su presencia apenas un par de horas antes del silbatazo inicial a través de sus cuentas oficiales. Sin embargo, al iniciar el protocolo del partido, los televidentes se encontraron con Luis García y Jorge Campos en los comentarios, pero con la voz de Jesús Joel Fuentes Sandoval en el relato principal, quien asumió el reto ante el cambio inesperado.

Redes sociales: Entre la preocupación y el reclamo

La reacción en plataformas como X (antes Twitter) no se hizo esperar. El hashtag #MiSeleccionAzteca se llenó de mensajes de usuarios que pasaron rápidamente de la confusión al enojo y, posteriormente, a la preocupación por el bienestar del narrador.

"Dónde demonios está Martinoli maldita sea"

"Te censuró Televisa"

Sin respuesta oficial

Hasta el momento, TV Azteca no ha emitido un comunicado oficial aclarando los motivos detrás de esta baja de último momento. Debido a que Martinoli se mostró activo en redes poco antes del juego, la teoría con más fuerza entre los seguidores es la de una emergencia personal o de salud que le impidió llegar a la cabina de transmisión.

Se espera que en las próximas horas, ya sea la empresa o el propio periodista, brinden detalles para tranquilizar a una audiencia que, una vez más, demostró que el estilo de Martinoli es una pieza inamovible de la experiencia futbolística en México.