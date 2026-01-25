MLB: Los equipos tricampeones de las Grandes Ligas

Uno de los mejores momentos del deporte en el 2025 fue el Bicampeonato de Los Angeles Dodgers, en una de las mejores Series Mundiales de la historia ante los Toronto Blue Jays. Ahora, tras conseguir el bicampeonato, el equipo de Los Ángeles busca unirse a los Yankees y a los Athletics.

Ohtani con los Dodgers I AP

¿Qué equipos han sido Tricampeones?

Los Dodgers tendrán una muy difícil tarea, sin embargo, su bullpen y línea de bateo son unas de la más bastas en la historia de toda la MLB por lo que no sería una sorpresa que levantara su tercer Trofeo del Comisionado de manera consecutiva y el número 10 en su historia.

En caso de lograr la hazaña, el equipo del ciudad de Los Ángeles se uniría a dos franquicias que en la era moderna han logrado el triplete de manera consecutiva, los Yankees de Nueva York y los Oakland Athletics.

Los Bombarderos del Bronx lograron su histórico tricampeonato en los años 1998, 1999 y 2000. Además de lograr más de tres campeonatos en dos épocas distintas años atrás: 1936-1939 y 1949-1953.

Uniforme de los Yankees en la Serie Mundial 2000 I @Yankees

Por otro lado, el equipo de los A’s, se consagraron como campeones de las Grandes Ligas en 1972, 1973 y 1974, curiosamente su última Serie fue ante los Dodgers, en una serie que concluyó 4-1.

Serie Mundial 1974 I @Athletics

Cabe aclarara que en la época ‘amateur’ de la MLB, grandes franquicias como los Red Sox de Boston y los San Francisco Giants, teniendo una racha de dos o más títulos antes de la creación de la liga como se conoce hoy en día.

Primavera a la vista

Tras una larga espera de poco más de tres meses, los equipos de la MLB volverán el mes de febrero, esto con el inicio del Entrenamiento de Primavera, donde las miradas estarán fijas en los Dodgers.

Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Freddie Freeman, Kyle Tucker y el resto de la novena de Los Angeles comenzarán el camino hacia el título el próximo 21 de febrero ante los Angels de los Ángeles, en el primer juego de preparación.