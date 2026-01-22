Serie del Caribe 2026 llega a Jalisco con reto histórico y doble representación de México

La Serie del Caribe aterrizará en Jalisco el próximo 1 de febrero en medio de un reto histórico. La sede fue tomada de manera emergente y con menos de dos meses de preparación, pero la Liga Mexicana del Pacífico y Charros de Jalisco aseguran que todo está listo para que el Estadio Panamericano reciba la fiesta caribeña, con doble presencia mexicana incluida.

A una semana del arranque de la 68ª edición del torneo, Luis Alberto González, presidente del Comité Organizador de la Serie del Caribe Jalisco 2026 y de Charros de Jalisco, y Salvador Escobar, presidente de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, hablaron en exclusiva con RÉCORD sobre los retos que implicó asumir el evento y las expectativas que se han trazado.

“Fue muy retador, pero cuando hay una oportunidad vas por ella, y creo que este fue el caso”, reconoció Escobar, quien vivirá su primera Serie del Caribe como presidente de la LMP, tras asumir el cargo en abril de 2025.

La serie del caribe llega a Jalisco | X @beisboldecaribe

La sede original era Venezuela, pero ante el contexto político, México, Puerto Rico y República Dominicana declinaron asistir, lo que llevó a la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe a buscar una sede emergente, misma que terminó en manos del país tricolor.

“Somos México, y cuando los tres países miembros que estábamos del mismo lado, incluidos Puerto Rico y Dominicana, tuvimos la opción de levantar la mano y decir ‘yo la quiero’, no solo lo hicimos, sino que pusimos sobre la mesa cómo y de qué forma podíamos operar una Serie del Caribe”, explicó Escobar. “Estamos convencidos de que vamos a ser una de las mejores Series del Caribe de la historia”, añadió.

VENEZUELA, FUERA PERO SIN RENCOR

La decisión fue entendida en Venezuela. “No hay resentimientos”, aclaró Escobar, al señalar que toda la confederación comprendió el momento que se atraviesa. “Eso hace que, con seriedad —incluida Venezuela—, seamos responsables para proteger el evento de la Serie del Caribe”, agregó.

Además, dejó claro que el país sudamericano podrá regresar en futuras ediciones, ya que continúa siendo miembro de la confederación. “Venezuela no necesita una invitación; Venezuela es miembro”.

REGRESA EL FORMATO DE DOS MÉXICOS

“Después de muchos años se vuelve a hacer este ejercicio de tener dos selecciones de México participando en la Serie del Caribe”, compartió Luis González.

El presidente de Charros explicó que la decisión se tomó ante la ausencia de Venezuela y la invitación a Panamá. “Decidimos, después de explorar diferentes alternativas, que fuera un segundo México: México Rojo y México Verde, el campeón y el subcampeón de la temporada”, señaló.

Para González, este formato añade un atractivo especial al torneo. “Vemos que puede ser algo muy interesante, porque tener dos ciudades representadas le da un atractivo especial y deja un hecho histórico por la forma en que se está estructurando esta Serie del Caribe”.

México tendrá dos representantes | MEXSPORT

LA VARA ESTÁ ALTA TRAS MEXICALI 2025

Luego del éxito de la Serie del Caribe Mexicali 2025, el reto para Jalisco es mayor, sobre todo por el corto tiempo de organización, aunque la confianza es total.

“Mexicali puso un nivel muy alto de Serie del Caribe y buscamos tener ese mismo nivel en Jalisco. Está dada la mesa para disfrutar un gran béisbol”, sentenció Escobar.

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR LOS BOLETOS PARA LA SERIE DEL CARIBE?

Los boletos para la Serie del Caribe, que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero, ya están disponibles para el público a través de la plataforma de Boletomóvil, donde se pueden comprar en paquete o individuales.

El Paquete Serie del Caribe 2026, que incluye los 13 juegos del torneo, tiene precios que van de 3,700 a 28,600 pesos, según la localidad, desde bleachers y zonas altas laterales hasta áreas VIP y plateas preferentes. Además, existe el Paquete Preferencial, con ocho juegos clave (inauguración, partidos nocturnos, semifinales y final), con costos de 2,800 a 21,000 pesos, así como el Paquete México, que contempla siete encuentros de México Rojo y México Verde, con precios de 1,800 a 13,800 pesos. Para quienes opten por entradas sueltas, los boletos individuales van de 190 pesos en bleachers hasta 1,490 pesos en zonas VIP.