MLB: Los jugadores que ya no volverán en el 2026

Luego de que el béisbol en Estados Unidos vivió uno de sus mejores temporadas, la MLB tiene que decir adiós a grandes jugadores que marcaron un antes y un después en el juego de pelota, dejando un legado y una gran ‘malla’ para las siguiente generaciones de peloteros.

Kershaw con los Dodgers I AP

¿Qué jugadores dijeron adiós este 2026?

El anuncio que más conmocionó a los fans del juego de pelota y del que más se hizo ruido fue la salida del diamante de Clayton Kershaw, jugador de los Dodgers toda su carrera y que después de más 18 años dice adiós.

La noticia del retiro de Kershaw se dio al finalizar la temporada regular, confirmando así el final de una carrera desarrollada completamente en las filas de los Dodgers. Su salida representa el cierre de una era para el club de Los Ángeles, donde fungió como uno de los referentes del cuerpo de lanzadores durante años consecutivos.

Por su parte, Evan Longoria, tercera base, también informó el término de su carrera profesional. El infielder destacó por su constancia en la posición y su presencia en distintos equipos a lo largo de su trayectoria en las Grandes Ligas, dejando su nombre registrado entre los jugadores más longevos de su generación.

Longoria con los Rays I AP

Más veteranos anuncian su retiro tras la temporada 2025

Matt Carpenter, quien se desempeñó como infielder y bateador designado, decidió retirarse tras concluir la campaña 2025. A lo largo de su carrera, Carpenter participó en diversas etapas competitivas dentro de la MLB, aportando experiencia en múltiples roles ofensivos y defensivos.

Carpenter con los Cardinals I AP

Otro de los nombres que se sumó a los retiros fue Jesse Chavez, lanzador derecho que anunció su despedida del béisbol en mayo de 2025. Con 41 años al momento de su anuncio, el pitcher cerró una extensa trayectoria caracterizada por su paso por varias organizaciones y su permanencia activa en el montículo durante más de una década.

Con estos retiros, las Grandes Ligas despiden a jugadores que formaron parte de diferentes ciclos competitivos y generaciones dentro del béisbol profesional. La temporada 2025 quedará marcada como el punto final para figuras que dejaron huella en distintos equipos y escenarios del diamante.