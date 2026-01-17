Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán avanzan a Serie del Caribe

Los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán no solo lograron su pase a la Serie Final de la Liga del Pacífico, sino que también hicieron lo propio a la Serie del Caribe. Al no tener participación de Venezuela, México participará con la novena campeona y subcampeona de esta temporada.

La Serie del Caribe tendrá la presencia de cinco equipos de cuatro países, que serán los Campeones de las ligas de Puerto Rico y República Dominicana, además de los Federales de Chiriquí, la novena representante de Panamá, invitado para esta edición. El certamen se llevará a cabo en Guadalajara, del 1 al 7 de febrero de 2026.

Tomateros hace unos años | IMAGO7

¿Cómo lograron su pase a la Serie Final?

Los Charros de Jalisco lograron su pase a la Serie Final después de derrotar en cinco juegos a las Águilas de Mexicali. Con una pizarra de 3-2, la novena de Jalisco ganó gracias a un doblete remolcador en la octava entrada por parte de Tirso Ornelas, quien impulsó la carrera ganadora de Mateo Gil.

Por su parte, los Tomateros de Culiacán barrieron la serie ante los Algodoneros de Guasave, con un último juego con pizarra final de 8-1. Culiacán recibirá el primero de los encuentros el próximo miércoles 21 de enero, en una serie al mejor de siete.

Charros | IMAGO7

Se repite la Final y el duelo de managers

No es coincidencia que ambas novenas hayan logrado su pase a la Serie Final de la Liga del Pacífico, pues el año anterior también hicieron lo propio. En la última definición por el título, los Charros de Jalisco se llevaron la gloria en seis juegos.

Sin embargo, no es lo único que se repite, pues también el duelo de los managers será el mismo que en la Serie del Rey, de apenas hace unos meses. Lorenzo Bundy y Benjamín Gil se volverán a ver las caras, después de que los Diablos Rojos del México barrieron a los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Beisbol.

Gil y Bundy | IMAGO7