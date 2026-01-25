Chicharito Hernández reaparece para burlarse de su penal fallado ante Cruz Azul

Javier “Chicharito” Hernández volvió a ser tema de conversación luego de reaparecer en redes sociales con un video grabado desde una playa, donde mezcló reflexión personal y humor al recordar uno de los momentos más comentados del Apertura 2025: el penal fallado ante Cruz Azul en los Cuartos de Final con Chivas.

En el video, el delantero mexicano inició con un mensaje introspectivo que llamó la atención de sus seguidores, al señalar que “no todas las mujeres somos iguales y no todos los hombres somos iguales”, frase que generó reacciones inmediatas por el tono reflexivo con el que abrió su mensaje.

Chicharito l CAPTURA

Recordó el triste momento de Chivas

Sin embargo, el momento tomó un giro distinto cuando Hernández hizo referencia directa al penal que erró en la serie ante La Máquina, una jugada que marcó la eliminación del Rebaño Sagrado y que fue ampliamente debatida en su momento.

Con su característico estilo relajado, Chicharito cerró el recuerdo con una frase que desató risas y comentarios en redes sociales: “No mames, ahí va el balón que volé”, mientras señalaba al horizonte desde la playa, dejando claro que el comentario iba cargado de ironía y autocrítica.

La publicación fue interpretada por muchos aficionados como una forma de cerrar el episodio con humor, luego de semanas de silencio tras uno de los momentos más difíciles de su regreso a Chivas, donde las expectativas estaban puestas en su liderazgo y experiencia.

Chicharito l IMAGO7

¿Hubo reacciones?

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores aplaudieron la capacidad del delantero para reírse de sí mismo, otros consideraron que el recuerdo del penal sigue siendo una herida abierta para la afición rojiblanca.

Más allá de la polémica, la reaparición de Chicharito confirma que el atacante busca reconectar con su público desde un tono más humano y relajado, en medio de un periodo de reflexión personal y deportiva.

Con este mensaje, Hernández vuelve al foco mediático, recordando que, incluso fuera de la cancha, su figura continúa generando conversación, emociones encontradas y atención constante dentro del futbol mexicano.