Mike Vrabel busca ser el primer HC en ganar el Super Bowl como entrenador y jugador en un mismo equipo

Los New England Patriots se metieron al Empower Field at Mile High, que fue una auténtica tundra, y derrotaron a los Denver Broncos por sólo tres puntos. Mike Vrabel, entrenador en jefe de los de Foxborough, demostró una vez más porque es uno de los grandes candidatos a ser head coach del año, por lo que después de conseguir su pase al Super Bowl, ahora buscará un hito sin precedentes en la NFL.

Si Vrabel logra derrotar a Los Angeles Rams o los Seattle Seahawks será el primer personaje de la historia de la NFL en levantar el trofeo Lombardi con un mismo equipo como jugador y entrenador en jefe. Mike fue un extraordinario linebacker que ganó tres veces el Super Bowl, dos en los cuales anotó, siendo el único defensivo en hacerlo en Juegos Grandes consecutivos.

Mike Vrabel | AP

¿Qué personajes de la NFL han ganado el trofeo Lombardi como entrenadores y jugadores?

Pese a que Mike Vrabel podría ser el primer el primer personaje en ganar dicho hito con una misma institución, varios ya han ganado como entrenadores en jefe y jugadores. Uno de los casos más recordados es el de Mike Ditka, quien ganó como head coach el Super Bowl XX, con los Chicago Bears; mientras que como jugador ganó el trofeo Lombardi del Super Bowl VI con los Dallas Cowboys.

Otro caso similar al de Ditka fue Tom Flores, quien fue el mariscal de campo suplente de Len Dawson en el Super Bowl IV, quien era el quarterback titular de los Kansas City Chiefs. Después de su aventura como jugador, ganó dos trofeos Lombardi con los Raiders, en épocas de Los Angeles y Oakland.

Mike Ditka | @80sSportsNStuff

Mike Vrabel en busca de la historia

Después de la salida de Tom Brady y el posterior adiós de Bill Belichick, varios comenzaron a dudar de los New England Patriots. Jerod Mayo tuvo un breve paso como entrenador en jefe de los Pats, en la primera campaña de Drake Maye como el mariscal de campo titular de los de Foxborough.

Es por eso que, durante la temporada baja, la dirigencia de Nueva Inglaterra decidió traer de regreso a Mike Vrabel, quien no tuvo trabajo en 2024 tras su salida de los Tennessee Titans. Vrabel regresó a darle una identidad defensiva a los Patriots, que se trasladó durante toda la campaña.

Aunque la postemporada no ha sido la mejor para Maye, la realidad es que el mariscal de campo es de los favoritos a levantar el MVP, por su extraordinaria temporada regular, todo gracias a Vrabel y Josh McDaniels, coordinador en jefe de los Pats.

Vrabel como jugador | @Titans

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C

Sigue la NFL en DAZN