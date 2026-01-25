América Femenil 'aplasta' a Mazatlán sin problemas en el Ciudad de los Deportes

América Femenil se ha llevado un extraordinario resultado en casa después de golear 4-0 a Mazatlán dentro del Estadio Ciudad de los Deportes. Con doblete de Irene Guerrero y dos goles más por parte de sus compañeras, las Águilas se aferran a la parte alta de la tabla con la mira más que fija a la Liguilla.

Las Cañoneras nunca tuvieron oportunidad de pelear el resultado; sin embargo, es la primera vez en mucho tiempo que no se mantienen en lo más bajo de la tabla, ya que por ahora, incluso después de la derrota, se ubican en el décimo primer sitio, concretando una de sus mejores participaciones en años.

Guerrero anotó doblete | Imago7

Dominio azulcrema

El primer gol del juego no tardó mucho en llegar, ya que al 7', tras una gran jugada de Kiana Palacios por la banda derecha, la dorsal 7 del equipo águila, metió un centro al área con total ventaja, mismo que ubicó Irene Guerrero para 'cerrar la pinza' y anotar el primero en contra de las mazatlecas, dejando claro que querían que los tres puntos se quedaran en casa.

El mejor momento futbolístico seguía siendo para las americanistas, tanto que al 23', en otra jugada por el costado diestro, Sarah Luebbert centró la pelota para que ahora la encargada de mandarla al fondo de las redes fuera Gabriela García, decantando el resultado para las locales. La primera parte se fue al descanso con una victoria por dos goles.

América utilizó su uniforme alternativo | Imago7

En el segundo tiempo, los goles también se hicieron presentes; primero con uno anotado por Montserrat Saldívar, pero desencadenado gracias a una extraordinaria jugada en conjunto de parte de las dirigidas por Ángel Villacampa; la resolución de dicha jugada fue la más linda del partido ya que la anotadora logró 'cucharear' ante la salida de la guardameta.

Resultado lapidario

El último gol, el cual a la postre se convirtió en la cifra definitiva del compromiso, fue anotado por Irene Guerrero, pero para este tanto, a través de la vía del penal, siendo además la única anotación que se dio mediante una jugada a balón detenido. Después del 4-0, el trámite rumbo al final ya se mantuvo en calma para darle la victoria a las Águilas.

Las Águilas se pasearon en casa | Imago7

Con este resultado, América Femenil se mete a la primera posición del campeonato con 13 puntos; mientras que las Cañoneras son el lugar 11 con siete unidades, por lo que la derrota permitió que las azulcremas se alejaran de Mazatlán en la tabla, adueñándose del liderato.

Para la Jornada 6, Mazatlán recibirá a las Centellas del Necaxa en El Encanto; mientras que América enfrentará al sorpresivo segundo lugar, Pumas.