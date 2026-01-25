¡Como no queriendo! Javier Aguirre lanza cachetada a jugador de Bolivia

La Selección Mexicana se metió a Santa Cruz a una auténtica olla de ebullición para sacar un triunfo por la mínima ante Bolivia gracias al solitario gol de Germán Berterame para terminar la mini gira de la Selección Mexicana sin jugadores que militan en el futbol europeo.

El Tri ganó; sin embargo, uno de los momentos que se llevó los reflectores fue Javier Aguirre, quien con su conocida intensidad sobre la línea del área técnica, terminó por recetarle una cachetada a Carlos Melgar entre no queriendo.

Javier Aguirre l IMAGO7

El momento sucedió durante una jugada que el Vasco reclamaba cuando intercambiaba dialogo con Carlos Melgar, futbolista boliviana, que se acercó a su área técnica para que ambos se explicaran la situación pero al DT se le pasó de fuerza a su mano y le dejó el pequeño dolor en la mejilla.

Y es que, el entrenado mexicano en su afán de terminar en armonía dejó el recuerdo, tanto que el jugador le resaltó su dolor en el cachete derecho y finalmente el jugador se fue al terreno de juego y Aguirre regresó a su área con la risa de oreja a oreja.

EL VASCO LE DEJÓ UN RECUERDITO A Carlos Melgar 😅



El Técnico Azteca tiene la mano un poco pesadita, luego de una conversación amistosa entra ambros Aguirre terminó con un "cariñito" 😬#MiSelecciónAzteca pic.twitter.com/dV9NKzZqqY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 25, 2026

¿Cómo fue la victoria por la mínima?

La Selección Mexicana derrotó 0-1 a Bolivia en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costa con gol solitario de Germán Berterame. A pesar de no haber mostrado un dominio absoluto y que con poco logró terminar con la victoria.

Los dirigidos por Javier Aguirre encontraron el tanto de la victoria tras un tiro libre, para así cerrar esta gira derrotó partidos como visitante con un empate y un juego ganado. Tras ponerse en ventaja en el marcador, la Selección Mexicana retrocedió unos metros y sufrió por unos instantes el asedio ofensivo de los locales.

Sin embargo, al minuto 83, los dirigidos por Javier Aguirre también se vieron con superioridad en la cancha, pues Robsson Tome de Araujo se barrió fuerte sobre Germán Berterame, por lo que el árbitro central decidió expulsar al boliviano.

Tri l IMAGO7

¿Cómo le fue ante Panamá?

La Selección Mexicana con marcada base de jugadores de Chivas, el equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre se impuso 1-0 a Panamá en partido amistoso disputado en el Estadio Rommel Fernández, en donde inició la mini gira.

