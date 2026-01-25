¿Martinoli, enfermo? El Francotirador revela la razón de la ausencia del narrador en el Bolivia vs México

La victoria de México sobre Bolivia pasó a segundo plano para muchos aficionados, ya que la conversación principal no estuvo en la cancha, sino en la transmisión televisiva. La ausencia de Christian Martinoli, narrador estelar de TV Azteca, generó sorpresa y múltiples especulaciones entre la audiencia, especialmente porque el propio comentarista había anunciado su presencia para el encuentro.

Desde antes del silbatazo inicial, la atención se centró en la cabina. Martinoli no apareció en la narración del partido del Tricolor, situación que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. La interrogante creció al recordar que el narrador había confirmado su participación en un mensaje previo, lo que incrementó la confusión entre los televidentes.

Martinoli | IMAGO7

¿Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia?

Tras el encuentro, el propio Martinoli reapareció en redes sociales para agradecer a sus compañeros de transmisión, haciendo una mención especial a Jesús Joel Fuentes, quien ocupó su lugar en la cabina durante el partido. El mensaje calmó parcialmente las dudas, pero no explicó del todo las razones de su ausencia.

La respuesta más clara llegó a través de El Francotirador, columnista de RÉCORD, quien explicó lo ocurrido con el narrador de TV Azteca. De acuerdo con la información publicada, Christian Martinoli sí se presentó en las instalaciones con la intención de narrar el partido entre México y Bolivia.

Las razones | Captura de pantalla

El problema de salud que obligó a Martinoli a ausentarse

Según la columna, Martinoli no se sentía en condiciones físicas óptimas, ya que padecía una fuerte infección estomacal, lo que le impidió cumplir con su labor habitual frente al micrófono. Ante esta situación, el narrador tomó la decisión de retirarse y atenderse médicamente, priorizando su salud.

La determinación fue tomada de último momento, lo que explica que su ausencia no fuera anunciada previamente durante la transmisión. La responsabilidad recayó entonces en Jesús Joel Fuentes, quien asumió el reto de narrar un partido con alta expectativa mediática.

Martinoli | IMAGO7