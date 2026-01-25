Drake Maye, el segundo quarterback más joven en jugar un Super Bowl; detrás de Dan Marino

Los New England Patriots demostraron que la resaca post-Brady terminó, regresando al Super Bowl tras su participación en la edición LIII. La posición del quarterback quedó bien resguardada gracias a Drake Maye, quien se convertirá en el segundo mariscal de campo más joven en disputar el Juego Grande, pues lo hará con 23 años y 162 días.

Sin embargo, el récord aún le pertenece al legendario Dan Marino, quien con 23 y 127 días disputó el Super Bowl XIX, aunque lo perdió ante los San Francisco 49ers de Joe Montana. La historia fue injusta con ese hombre que tenía fuego puro en las venas, pues después de ese partido, nunca pudo volver al Súper Domingo.

Maye intentará hacer las cosas diferentes y, en caso de ganar, reescribirá los libros de historia de la NFL. El mariscal de campo más joven en levantar el trofeo Lombardi fue Ben Roethlisberger, quien ganó el Super Bowl XL con 23 años, 11 meses y cuatro días, marca que el quarterback de los Pats buscará romper.

Drake Maye | AP

¿Quiénes son los quarterbacks más jóvenes en ganar el Super Bowl?

Ben Roethlisberger – 23 años y 11 meses

Super Bowl XL (5 de febrero de 2006) – Los Pittsburgh Steelers derrotaron a los Seattle Seahawks 21-10

Super Bowl XL (5 de febrero de 2006) – Los Pittsburgh Steelers derrotaron a los Seattle Seahawks 21-10 Patrick Mahomes – 24 años y 4 meses

Super Bowl LIV (2 de febrero de 2020) – Los Kansas City Chiefs derrotaron a los San Francisco 49ers 31-20

Super Bowl LIV (2 de febrero de 2020) – Los Kansas City Chiefs derrotaron a los San Francisco 49ers 31-20 Tom Brady – 24 años y 5 meses

Super Bowl XXXVI (3 de febrero de 2002) – Los New England Patriots derrotaron a los St. Louis Rams 20-17

Super Bowl XXXVI (3 de febrero de 2002) – Los New England Patriots derrotaron a los St. Louis Rams 20-17 Joe Montana – 25 años y 5 meses

Super Bowl XVI (24 de enero de 1982) – Los 49ers de San Francisco derrotaron a los Bengals de Cincinnati 26-21

Super Bowl XVI (24 de enero de 1982) – Los 49ers de San Francisco derrotaron a los Bengals de Cincinnati 26-21 Russell Wilson – 26 años y 4 meses

Super Bowl XLVIII (2 de febrero de 2014) – Los Seattle Seahawks derrotaron a los Denver Broncos 43-8

Super Bowl XLVIII (2 de febrero de 2014) – Los Seattle Seahawks derrotaron a los Denver Broncos 43-8 Troy Aikman – 26 años y 5 meses

Super Bowl XXVII (31 de enero de 1993) – Los Dallas Cowboys derrotaron a los Buffalo Bills 52-17

Sigue la NFL en DAZN

El Super Bowl que perdió Dan Marino

El 20 de enero de 1985, la NFL tuvo uno de los mejores enfrentamientos de quarterbacks en un Super Bowl. Dan Marino ganó dos grandes premios en la Temporada de 1984, el Jugador Más Valioso y el Jugador Ofensivo del Año, razón por la cual aunque no tenían el mismo talento hombre por hombre, los Dolphins tuvieron en sus filas al mejor mariscal del año.

Dan Marino tuvo a los Dolphins en el partido en la primera mitad, que terminó 28-16 a favor de San Francisco. Sin embargo, la segunda mitad fue toda de los gambusinos, quienes no dejaron anotar ni un solo punto a los Dolphins e interceptaron en dos ocasiones al legendario Marino.

Leyenda | @CBSSportsHQ

SIGUE LA NFL EN DAZN

Cada touchdown, cada jugada, cada historia… vívelas todas con el NFL Game Pass de DAZN. Sigue la temporada completa y el Super Bowl en un solo lugar.

Suscríbete ahora y no te quedes fuera: https://nflgpi.prf.hn/click/camref:1101l5sB9C