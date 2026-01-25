¿Por dónde se transmitirá el Super Bowl LX en México?

La antesala del Super Bowl nos dejará dos grandes partidos con las Finales de Conferencia, pero solamente dos equipos estarán en el Juego Grande. La afición mexicana que gusta del futbol americano podrá seguir el partido desde Santa Clara, California, en distintos canales de transmisión.

En México, la afición de la NFL podrá disfrutar del Súper Tazón en cuatro canales distintos; además de algunas opciones de streaming, todo con diferentes analistas para el agrado de los aficionados. La televisión abierta contará con dos canales para ver el Super Bowl, con algunos de los favoritos de los aficionados.

¿Qué canales de televisión abierta tendrán el Super Bowl LX?

Como ya es tradición en la televisión mexicana, Televisa y TV Azteca contarán con la transmisión del Super Bowl en sus canales de TV abierta. El Canal 5 y Canal 7 serán la casa del Juego Grande la NFL, con las voces inigualables de Toño de Valdés y Enrique Burak con los de Chapultepec; mientras que con los del Ajusco estarán Enrique Garay y El Coach Castillo.

¿Qué canales de televisión de paga tendrán el Super Bowl LX?

Las otras opciones fuera de la tele abierta estarán en ESPN y Fox Sports, con comentaristas de gran envergadura. El Líder Mundial tendrá a personajes como Ciro Procuna, Eduardo Varela y Paco Viruga, además de John Sutcliffe. En Fox estarán personajes como el legendario Pepe Segarra y José Pablo Coelho.

Además de dichas opciones, el público mexicano también tendrá la posibilidad de seguir el juego grande por streaming, en canales como Disney + y DAZN. La plataforma deportiva cuenta con las narraciones oficiales de Estados Unidos, otra gran opción para escuchar los análisis de leyendas como Tom Brady en Fox o Troy Aikman en ESPN.

¿Quiénes llegarán al Super Bowl LX?

Al momento, la Final de la Conferencia Americana cuenta con una ventaja mínima de los New England Patriots sobre los Denver Broncos, pero ya está cerca del último cuarto. Sin ser un buen partido de Drake Maye, la defensiva de los de Foxborough buscará sacar el partido con un clima hostil que hace lucir a Colorado como una tundra.

Por su parte, el Campeonato de la Conferencia Nacional se jugará en unos momentos más, con un pronóstico reservado. Los Angeles Rams se meterán a Lumen Field ante los Seattle Seahawks para buscar un nuevo título de Conferencia.

