Así se jugarán las Finales de Conferencia de la NFL

Que gran fin de semana de NFL. Tres partidos ya se disputaron en la Ronda Divisional y dejaron grandes emociones, además de los primeros invitados a las Finales de Conferencia. Ambas Conferencias ya conocen a sus invitados, con dos grandes duelos en la antesala del Super Bowl.

¿Cómo quedó la Final de la Conferencia Americana?

New England Patriots vs Denver Broncos

Los Denver Broncos lograron ganar su primer partido de Playoffs desde su victoria en el Super Bowl 50, ¿su víctima? Los Buffalo Bills. Una vez más, Josh Allen y Sean McDermott se quedaron a la orilla, pues después de cuatro entregas del mariscal de campo, el mejor récord de la Conferencia Americana logró su pase.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para los de Colorado, pues Bo Nix no estará disponible para el Juego de Campeonato. El mariscal de campo de los Broncos se lesionó en la penúltima jugada del partido, por lo que Jarrett Stidham será el titular para los de Sean Payton.

Vuelven los Pats | AP

Por su parte, los New England Patriots volvieron después de siete años a una Final de Conferencia, tras derrotar a los Houston Texans. Pese a que Drake Maye no tuvo una tarde del todo brillante, la defensiva de los de Foxborough se comportó a la altura e interceptó en cuatro ocasiones a C.J. Stroud,

La última vez que ambos se vieron las caras en Playoffs fue en el Campeonato de Conferencia de la Temporada 2015. Payton Manning se alzó con la victoria ante Tom Brady, en un partido que se convirtió en un clásico.

¿Cómo quedó la Final de la Conferencia Nacional?

Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks

Los Seattle Seahawks volvieron a ganar en Playoffs después de seis años, con una paliza categórica ante los San Francisco 49ers. Kenneth Walker tuvo una actuación para enmarcar de más de 100 yardas y tres anotaciones por tierra, además de una nueva defensiva dominante catalogada como 'El Lado Oscuro'.

Los Halcones Marinos ahora enfrentarán a otro rival divisional en el Campeonato de Conferencia Nacional, Los Angeles Rams. Lumen Field será testigo del tercer enfrentamiento entre ambos en el año, en búsqueda de romper la paridad que se dio entre ambos en la Temporada Regular.

Seattle Seahawks | AP

Los Angeles Rams sufrieron más de la cuenta ante los Chicago Bears, en un partido no apto para cardíacos. Caleb Williams realizó una jugada fantástica y puso a soñar a todos con un Ave María al final del tiempo regular, pero en el Over Time lanzó una intercepción y dejó en bandeja de plata el gol de campo de la victoria de Harrison Mevis.

Rams | AP