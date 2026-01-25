Álvaro Morales 'revienta' al Tala Rangel por errores en el partido frente a Bolivia

La Selección Mexicana de Futbol consiguió una victoria por la mínima diferencia ante Bolivia este domingo, gracias a un gol de Germán Berterame, aunque el resultado no fue suficiente para disipar las críticas sobre el funcionamiento del equipo dirigido por Javier Aguirre.

A pesar del triunfo, el desempeño del Tricolor generó inconformidad entre analistas y aficionados, quienes señalaron carencias en el juego colectivo, especialmente en la generación ofensiva y en la solidez defensiva frente a un rival que mostró orden y disciplina táctica.

Morales criticó al arquero de la Selección Nacional en redes | CAPTURA

Uno de los más severos críticos fue Álvaro Morales, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su inconformidad con el rendimiento de algunos jugadores, centrando sus comentarios en el arquero Raúl “Tala” Rangel.

En su cuenta de X, Morales publicó un mensaje que encendió la polémica: “Ya empezó el Tala con sus errores”, en referencia a algunas acciones del guardameta durante el encuentro, lo que rápidamente provocó reacciones entre los seguidores del futbol mexicano.

Morales criticó al arquero de la Selección Nacional en redes | CAPTURA

La publicación no cayó bien entre la afición de Chivas, club al que pertenece Rangel, cuyos seguidores defendieron al portero y cuestionaron la dureza del comentario, recordando que mantuvo su arco en cero durante el partido.

El cruce de opiniones se trasladó a redes sociales, donde se generó un intenso debate entre quienes respaldaron la postura del analista y quienes consideraron que las críticas fueron exageradas y desproporcionadas.

Morales criticó al arquero de la Selección Nacional en redes | CAPTURA

Mientras tanto, el entorno de la Selección Mexicana sigue bajo constante escrutinio, en un proceso liderado por Aguirre que busca estabilidad y resultados positivos, pero que aún no logra convencer plenamente en cuanto a funcionamiento.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.