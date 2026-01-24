"En todos lados, menos en su casa": Checo Pérez fue captado en el restaurante de Robegrill

Sergio 'Checo' Pérez volvió a dar de qué hablar fuera de las pistas, esta vez por una aparición que rápidamente se hizo viral en redes sociales. El piloto mexicano fue captado disfrutando de una visita al restaurante del influencer gastronómico RobeGrill, donde convivió de manera relajada y llamó la atención de los comensales.

La imagen de Checo en el lugar no tardó en circular, acompañada de comentarios y bromas por parte de los usuarios, quienes destacaron lo frecuente que es verlo en distintos eventos y espacios públicos. La presencia del piloto generó revuelo, no solo por su figura mediática, sino por el ambiente casual en el que se le vio.

Convivencia de ambos durante una grabación | IG: @robegrill

Checo Pérez es captado en el restaurante de RobeGrill

De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, Checo Pérez se encontraba en el restaurante de RobeGrill degustando de la comida del influencer, con quien alguna vez grabó un video para redes sociales. El usuario que subió el video utilizó sarcásticamente la frase: "Checo en todos lados, menos en su casa".

La publicación no tardó en generar interacción entre los usuarios, quienes replicaron el comentario con humor y destacaron la cercanía del piloto mexicano con distintos personajes del medio digital. Para muchos, la presencia de Checo en el lugar reflejó una faceta relajada y cotidiana del corredor, alejada del rigor de las competencias.

Checo anda en todos lados menos en su casa JAJAJAAJAJJAAJ pic.twitter.com/GOOUHlk7S5 — 𝒌𝒆𝒊 (@checocrispis) January 25, 2026

Además, varios seguidores recordaron la colaboración previa entre Checo Pérez y RobeGrill, lo que hizo aún más natural el encuentro. La escena fue interpretada como una simple convivencia, pero suficiente para convertirse en tendencia y confirmar que cualquier aparición pública del piloto mexicano, por más casual que sea, suele captar la atención y provocar conversación en redes sociales.

Un momento viral que encendió las redes sociales

En un video anterior que grabaron juntos, RobeGrill y Sergio “Checo” Pérez mostraron una convivencia relajada alrededor de la cocina mexicana, lo que generó buena respuesta en redes sociales. Aquella colaboración permitió ver una faceta distinta del piloto, más cercana y fuera del entorno de las pistas. Desde entonces, la relación entre ambos quedó bien marcada ante el público.

Por ello, la reciente aparición de Checo en el restaurante de RobeGrill fue interpretada como una extensión natural de ese primer encuentro. Durante el video, el influencer retomó la preparación de mariscos y salsas, mientras el piloto observaba con atención y disfrutaba del momento. La dinámica mantuvo el tono casual y de camaradería que ya habían mostrado anteriormente.

Checo Pérez estará de regreso en la F1 | AP

Las bromas tampoco faltaron, incluyendo comentarios dirigidos a otros pilotos como Charles Leclerc, en referencia a experiencias previas con la comida mexicana. Este tipo de guiños reforzó el carácter ligero del contenido y provocó una oleada de reacciones entre los aficionados. Una vez más, Checo Pérez demostró que su presencia, incluso fuera del volante, genera conversación y alcance mediático.

