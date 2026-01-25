¡Se fue! Mateusz Bogusz saldrá de Cruz Azul con rumbo a Houston

Se fue el polaco. A falta de un anuncio oficial, Mateusz Bogusz dejará de ser jugador de Cruz Azul tras varias semanas llenas de especulaciones, ¿su próximo destino? Houston Dynamo de la MLS.

Con información de Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, La Máquina recibió seis millones de dólares por el 70 por ciento de la carta del futbolista, además de cuatro millones en bonos de rendimiento. Ahora, Cruz Azul podrá fichar a un jugador extranjero sin que vuelva a ocurrir lo mismo que con Miguel Borja.

¿Qué fichaje buscará Cruz Azul?

Ahora, la directiva celeste buscará agregar a sus filas una buena cantidad de talento. El equipo cementero tendrá la tarea de buscar ya sea a un delantero o a un central, posiciones de las cuales flaquea el equipo de La Máquina.

Cruz Azul perdió a Ángel Sepúlveda y no pudo terminar el fichaje de Miguel Borja, razón por la cual Gabriel Fernández es el único referente en el ataque cementero. Mientras que, la parte baja, aún sufre la ausencia de Jesús Orozco Chiquete, quien sufrió una dolorosa lesión en las Semifinales de Vuelta del Apertura 2025 ante Tigres.

¿Cómo ha sido el inicio de Cruz Azul en el Clausura 2026?

Pese a que consiguieron dos triunfos en tres partidos, la afición de Cruz Azul no está contenta con Nicolás Larcamón. El equipo celeste no ha mostrado el mejor funcionamiento, pese a tener jugadores como José Paradela y Agustín Palavecino.

La falta de gol es preocupante en La Noria, pues de los cinco goles de Cruz Azul, solamente uno es del delantero titular. El Toro no se encuentra en el mejor momento de forma, por lo que jugadores como Paradela llevan más goles que él.

Miguel Borja era la gran solución en el ataque, pero Cruz Azul tardó demasiado en liberar la plaza de No Formado en México. Sin embargo, ahora con la salida de Mateusz Bogusz, La Máquina tendrá la oportunidad de buscar a su nuevo ariete.

