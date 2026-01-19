¿Cuánto pagará el Houston Dynamo a Cruz Azul por Mateusz Bogusz?

El delantero polaco volverá a la Major League Soccer después de su paso por el cuadro celeste en la Liga MX, esto pagará el Dynamo

Marcos Olvera García
19 de Enero de 2026

Aunque la Liga MX está detenida por la actividad de la Selección Mexicana de Futbol, los movimientos continúan y Cruz Azul es uno de los equipos que protagoniza el mercado invernal de fichajes.

El equipo celeste, que consiguió su primera victoria frente al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, tiene prácticamente arreglada la salida del delantero polaco Mateusz Bogusz, mismo que estaría emigrando de regreso a la Major League Soccer.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, durante Infiltrados (todos los días a las 13:00 horas en el canal de YouTube de RÉCORD) Houston Dynamo estaría pagando seis millones de dólares al cuadro celeste.

Contrario a lo que se ha especulado en redes sociales, donde se asegura que Houston pagará $10 millones de dólares, RÉCORD pudo saber que el equipo de la MLS pagará menos por el 70% de la carta del polaco, eso sí, la cifra si podría aumentar pero con base en los resultados del delantero europeo.

Bogusz, para que Cruz Azul pueda cobrar esos cuatro millones extras, tendría que llegar al cuadro de Houston y ser titular, tener minutos de manera constante, aunque el equipo norteamericano no llegue a los Playoffs en la MLS.

Recordemos que Bogusz llegó a Cruz Azul procedente del LAFC en enero del año pasado, por un valor de $10 millones de dólares.

¿Cómo le fue a Bogusz en Cruz Azul?

Después de un año como jugador de la Máquina Celeste de Cruz Azul, Mateusz Bogusz disputó un total de 39 partidos, marcando tres goles y dando un total de siete asistencias.

A pesar de no ser habitual en las alineaciones con Vicente Sánchez o con Nicolás Larcamón, Bogusz jugó ocho partidos en la Concacaf Champions Cup en donde el cuadro cementero fue campeón, marcando un gol y dando tres asistencias.

