Nicolás Larcamón revela que hará rotaciones en el 11 titular de Cruz Azul a lo largo del Clausura 2026

Luego de la victoria de Cruz Azul ante Puebla, Nicolás Larcamón habló en conferencia de prensa y dejó claro que, de momento, no contempla un 11 titular fijo para el semestre, tomando en cuenta el calendario, las salidas recientes y los refuerzos que aún están por llegar.

¿Qué dijo Larcamón?

"Este semestre será difícil mantener un 11, vamos a tener que recurrir a la dosificación. Se consumaron las salidas, pero todavía no las llegadas. Teníamos como cometido en estas semanas sacarlas adelante, creo que con estas dos semanas que tenemos por delante vamos a seguir construyendo ese desempeño que en este formato de torneo hay que transitar la fase regular de la mejor forma", declaró.

Victoria de Cruz Azul I IMAGO7

'Confío en la cancha': Larcamón

Larcamón también se refirió al estado del terreno de juego, el cual generó comentarios durante el encuentro, aunque confió en que mejorará conforme avancen las jornadas. El técnico subrayó la importancia de haber defendido las localías y el compromiso mostrado por sus jugadores.

“Confío que esta cancha estará en mejor condiciones, pero era dos localías que teníamos que defender y los jugadores lo hicieron espectacular, se deshicieron de toda excusa e hicieron lo que tenían que hacer”, dijo.

Expulsión de Monarrez I IMAGO7

Cruz Azul controló las emociones

En cuanto al desarrollo del partido ante los camoteros, el estratega hizo un análisis profundo, señalando el componente emocional que se presentó tras la expulsión del rival y cómo eso influyó en el comportamiento de su equipo dentro del campo.

“Creo que tal cual es un juego emocional y si hacemos un análisis a la expulsión y a las características de Puebla. Hay una responsabilidad mayor al momento de una expulsión y cuando no eres efectivo en la terminación de las jugadas vas ganando en ese nerviosismo por tener que ganar el partido”, argumentó.

Jornada 3 Liga MX I IMAGO7

Un juego de aprendizajes

Finalmente, Larcamón reconoció que el encuentro dejó aprendizajes importantes para su equipo, especialmente en escenarios donde se tiene ventaja numérica, los cuales deberán capitalizar de mejor manera en el futuro.

“Claramente las sensaciones al partido de hoy, nos dejan con ese aprendizaje que hay que capitalizar mejor estos escenarios”, finalizó el estratega argentino.