¡Agónico! Atlético San Luis le arrebata el triunfo a Xolos en los últimos minutos

Xolos de Tijuana no pudo mantener su ventaja ante Atlético de San Luis en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, pues los potosinos lograron llegar al final del duelo con posibilidades para llevarse el empate gracias a Fidel Barajas.

El gol de los locales lo anotó Adonis Preciado conseguido apenas en los primeros 20 minutos del compromiso; el de San Luis, llegó en la 'agonía' del duelo, causando incluso una bronca dentro del campo.

El 'Loco' Abreu no pudo mantener la ventaja | Imago7

Xolos golpea primero

El primer tanto del encuentro cayó al minuto 18, cuando Adonis Preciado aprovechó una de las llegadas más claras de Tijuana por el costado izquierdo después de la conducción de Gilberto Mora, quien disparó al arco, provocando el rebote del portero Andrés Sánchez, mismo que el ecuatoriano logró aprovechar para irse adelante.

Tras la anotación, Xolos cedió por momentos la iniciativa, pero mantuvo el orden táctico y limitó a San Luis, que aunque dominó la posesión, tuvo dificultades para generar peligro real frente al arco, viniendo incluso después de haber conseguido el resultado más importante de la segunda jornada al vencer al América en el Ciudad de los Deportes.

Gol de Preciado con 'asistencia' de Morita | Imago7

Tijuana fue más efectivo en ataque en la primera parte, registrando más disparos a puerta y administrando la ventaja con inteligencia, mientras el partido se volvió cada vez más disputado en el medio campo, sin mostrar muchas oportunidades de peligro por parte de ninguno en el final del primer lapso.

San Luis presiona obtiene un buen resultado en patio ajeno

En la segunda mitad, Atlético de San Luis adelantó líneas y buscó el empate con insistencia, pero se topó con una defensa sólida y con un arquero atento para neutralizar los intentos visitantes, aunque no fue así en todo el partido, pues aún faltaban minutos para terminar.

Barajas con el gol de la igualdad | Imago7

El cierre del partido estuvo marcado por la tensión, con tarjetas y constantes interrupciones, sumado a unos Xolos que trataban de sostener la ventaja y manejar los últimos minutos sin conceder oportunidades claras; sin embargo, para su mala suerte, el final del duelo fue fatídico.

En una de las últimas jugadas del partido, incluso después de que el portero Andrés Sánchez había subido a rematar, San Luis encontró un centro de Juan Manuel Sanabria, mismo que no logró sacar nadie de la defensa de Tijuana, dejando que pasara hasta la zona de Fidel Barajas, ex de Guadalajara, quien con un zurdazo potente logró empatar el marcador en el final del partido.