¡De cárcel! Puebla se quedó con 10 tras fuerte entrada de Fernando Monarrez

Durante el último duelo del día sábado, correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, el equipo de Puebla se vio afectado en los primeros minutos tras una expulsión bien sancionada de su lateral izquierdo, Fernando Monarrez, por una plancha sobre Erik Lira, central de Cruz Azul.

Expulsión de Monarrez I IMAGO7

¿Cómo fue la roja de Puebla?

Cuando corrían los primeros 10 de juego, el centrocampista de la Máquina condujo cerca de la zona lateral del campo. En su afán de robarle el balón al seleccionado mexicano, Monarrez soltó un punterazo hacia el balón, desafortunadamente terminó en una plancha con fuerza desmedida sobre Lira.

Inmediatamente después de la acción, el árbitro, Mario Terrazas Chávez, no dudó en llevarse la mano al bolsillo y mostrar la cartulina roja al defensor de Puebla, dejando al equipo en desventaja durante casi 80 minutos de juego.

El resto del partido se llevó de acuerdo a lo esperado, el conjunto de Pueblo se tiró atrás intentando detener el ataque celeste, mientras que los locales con todas las opciones posibles buscó romper el cero en todos los momentos del partido.

Entre las imprecisiones de Cruz Azul, la línea de Puebla retrasada y los cambios de Albert Espigares, reforzando su zaga, el juego se llevó el 0-0 hasta los últimos 10 minutos, situación que no cayó nada bien para la gente del azul, desde el banquillo hasta las gradas.

Finalmente las redes se rompieron después de más de 20 intentos de Cruz Azul para ponerse arriba. Gracias a una jugada del Toro Fernández que sirvió para Paradela, quien remato al arco y tras un desvió de la defensa, terminó por marcar su primer gol con la playera cementera.

VAR en juego de Cruz Azul I IMAGO7

Sin ideas en el ataque

Pese a que la Máquina tuvo un hombre de más en casi todo el juego, el equipo de Nicolás Larcamón apenas y pudo generar jugadas claras de gol, ya que si bien la gran parte del juego se discutió en el área poblana, los celestes apenas y se acercaron a las redes.

Pasados los 60 minutos de juego, la sombra y fantasmas de los cementeros se hicieron más grandes y comenzaron a complicar al equipo ahora poblano, llegando incluso a condicionar la zona defensiva de la Máquina y haciendo sufrir a los centrales.