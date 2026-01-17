Milito valora el llamado de sus futbolistas al Tri

La convocatoria de ocho jugadores del Guadalajara a la Selección Mexicana fue recibida con entusiasmo por Gabriel Milito, quien consideró el llamado como una clara muestra del buen momento que viven sus dirigidos. Para el estratega argentino, el reconocimiento llega como resultado del trabajo constante y del alto nivel mostrado tanto en el tramo final del torneo pasado como en el arranque del actual campeonato.

Milito en el Akron I IMAGO7

Milito no ocultó su satisfacción al hablar del tema y destacó el mérito individual de cada uno de los convocados. “Celebro que hayan sido llamados. Se lo ganaron con su rendimiento y con la forma en la que vienen compitiendo. Tienen las condiciones necesarias para representar al país”, expresó el técnico, subrayando además el significado especial que tiene vestir la camiseta nacional, especialmente en una etapa cercana a la Copa del Mundo.

Equipo de Chivas I IMAGO7

El entrenador explicó que su mensaje hacia los jugadores fue de apoyo total, invitándolos a vivir la experiencia con plenitud. “Les dije que disfruten esta oportunidad, que la aprovechen al máximo. Jugar para la Selección es uno de los mayores sueños de cualquier futbolista y eso genera una ilusión enorme”, comentó.

Aun cuando reconoció que el fútbol siempre implica ciertos riesgos, Milito dejó en claro que está a favor de que sus jugadores sean considerados para el combinado nacional. “Me gusta verlos felices. Están contentos de ser parte de la Selección y eso habla bien de su momento. Entre más futbolistas tengamos convocados, mejor para todos. Es motivante para el jugador y también un reconocimiento al trabajo que viene realizando”, apuntó.

Gol del Piojo Alvarado I IMAGO7

Finalmente, el técnico destacó el impacto positivo que estas convocatorias pueden tener en la dinámica del equipo. “Es una alegría verlos cumplir ese sueño. Ojalá regresen con buenas sensaciones y orgullosos de haber representado a su país, porque eso seguramente se reflejará en nuestro trabajo diario”, concluyó.