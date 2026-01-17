Tigres y Toluca empatan sin goles en la 'revancha' de la Final del Apertura 2025

Tigres y Toluca empataron sin goles en duelo correspondiente a la Jornada 3, disputado en el Estadio Universitario, en un encuentro con pocas oportunidades claras y un cierre polémico.

Sin goles de parte del bicampeón y subcampeón | MexSport

Reencuentro en suelo felino

La primera aproximación de peligro fue para el conjunto escarlata. Al minuto 13, Diego Barbosa sacó un disparo por el costado derecho del área que fue bien atajado por Nahuel Guzmán. Toluca volvió a tocar la puerta al 35’, cuando Jesús Angulo probó de larga distancia con la pierna izquierda y el balón terminó estrellándose en el travesaño del arco felino.

Tigres respondió al 37’ con un remate de cabeza de Juan Purata dentro del área, pero el esférico fue controlado sin problemas por Hugo González. Antes del descanso, al 41’, nuevamente Jesús Angulo intentó desde los linderos del área, aunque su disparo se fue por encima del arco. Así, ambos equipos se fueron al entretiempo con el marcador en blanco.

Córdova regresó al 'Volcán' | MexSport

Toluca sin poder a la ofensiva

En la segunda mitad, las emociones fueron escasas. Al 74’, Diego Lainez disparó desde fuera del área, pero Hugo González atajó sin dificultad. Un minuto después, al 75’, ingresó Sebastián Córdova, quien fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos debido a su pasado con Tigres.

La situación se complicó para los locales al 76’, cuando Juan Purata fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla. En los minutos finales, al 90’, Juan Brunetta había marcado un golazo desde fuera del área, pero la anotación fue anulada por un empujón previo en la jugada.

Toluca regresó al campo donde empezó el camino al bicampeonato | MexSport

De esta manera, Tigres y Toluca igualaron 0-0, repartiendo puntos en un partido intenso pero sin contundencia frente al arco; además, los Diablos han perdido el primer lugar, dejando a Chivas solo en ese sitio de la tabla.