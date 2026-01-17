Miguel Borja presente en el Cruz Azul vs Puebla

El colombiano arribo al Estadio Cuauhtémoc junto a su familia

Miguel Borja presente en el Estadio Cuauhtémoc
Miguel Borja presente en el Estadio Cuauhtémoc | CAPTURA
Iliany Aparicio
17 de Enero de 2026

Miguel Borja ya se encuentra en el Estadio Cuauhtémoc para presenciar el partido entre Cruz Azul y Puebla. El delantero colombiano acudió al inmueble poblano, a la espera de que en los próximos días se concrete su firma con el club.

El “Colibrí” arribó al estadio acompañado de su familia, quienes también se dieron cita para apoyar al que apunta a ser su nuevo equipo en el futbol mexicano.

Miguel Borja l CAPTURA

¿Estuvo resguardado? 

Su presencia no pasó desapercibida entre los asistentes, pues Borja estuvo resguardado por personal de seguridad de Cruz Azul.

De acuerdo con lo previsto, Miguel Borja seguirá con actividades relacionadas a su incorporación y durante la semana podría finalmente estampar su firma que lo convertirá oficialmente en refuerzo de La Máquina para el Clausura 2026.

El atacante cafetero observará el encuentro desde el palco de presidencia, donde estará junto a Víctor Velázquez, presidente del club celeste.

Cruz Azul l IMAGO7

Cruz Azul vs Puebla 

Cruz Azul visita a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc con la expectativa de sumar puntos importantes, mientras que fuera de la cancha la atención también se centra en Borja, quien ya comienza a involucrarse con el entorno del equipo.

La presencia del delantero colombiano en un partido oficial del club es vista como un paso más dentro del proceso de adaptación y una señal positiva para la afición celeste, que espera con ilusión el anuncio oficial de su llegada.

Todo apunta a que Miguel Borja está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul, y su aparición en el Cuauhtémoc no hace más que confirmar que su historia con La Máquina está por comenzar.

Liga MX l IMAGO7

 

Cruz Azul
Liga MX

LO ÚLTIMO