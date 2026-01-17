Tijuana vs Atlético de San Luis EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 3

La actividad del sábado cierra en la frontera norte con el choque entre Tijuana y el Atlético de San Luis. Ambos equipos han sorprendido en este inicio de Clausura 2026; Tijuana ocupa la tercera posición con 4 puntos, mientras que los potosinos están en la quinta plaza con 3 unidades tras propinarle una sonora derrota al América (2-0).

Los Xolos han mostrado una cara defensiva renovada. Tras empatar sin goles ante el América en la Jornada 1 y vencer a Querétaro como visitantes, el equipo de Sebastián Abreu parece haber encontrado el equilibrio que tanto le faltó en años anteriores.

El Atlético de San Luis llega con el pecho fuera tras su victoria ante las Águilas. El delantero brasileño Joao Pedro es el hombre a seguir, habiendo anotado ya dos goles en lo que va del certamen.

El conjunto potosino ha demostrado ser un equipo resiliente que aprovecha muy bien los errores del rival. Aunque su historial como visitante no es el mejor, el impulso anímico de haber derrotado al equipo más ganador de México los convierte en un rival sumamente peligroso para Tijuana.

Las estadísticas históricas muestran una paridad casi absoluta entre fronterizos y potosinos. Su último duelo directo terminó en un empate 1-1, resultado que se ha repetido con frecuencia en sus cruces recientes.