Liga MX: Así va la Tabla General de la Jornada 3 del Clausura 2026

Se juega la tercera fecha del Clausura 2026 donde las Chivas han sorprendido en el arranque del torneo, con tres victorias en el mismo número de partidos disputados, para ponerse como líder en solitario con 9 unidades luego de la victoria ante Querétaro.

Guadalajara se impuso 2 a 1 a los Gallos Blancos en casa y la ilusión de la afición Rojiblanca está desbordada, después de que el equipo de Gabriel Milito gana, gusta y se mantiene en lo alto de la tabla general, con Armando González como su principal figura.

Chivas l IMAGO7

Toluca es segundo de la tabla de clasificación el actual bicampeón perdió el paso perfecto tras dos juegos luego empatar sin anotaciones ante los Tigres en el Universitario de Nuevo León, en la que rescató una unidad del estado norteño.

Rayados de Monterrey se colocó como terceros tras vencer al Mazatlán en el Estadio El Encanto en duelo correspondiente a la Jornada 3 del torneo, donde el conjunto regiomontano firmó una actuación contundente y se llevó una goleada como visitante.

Monterrey l IMAGO7

América por su primer victoria

El comienzo del América no ha sido el mejor después de empatar sin anotaciones en su presentación ante los Xolos de Tijuana, los dirigidos por André Jardine cayeron sorpresivamente ante Atlético San Luis en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La oportunidad para los azulcremas será cuando visiten a los Tuzos del Pachuca en el cierre de la tercera fecha en el Hidalgo para salir con las tres unidades, los hidalguenses por su parte tendrán su segundo juego consecutivo en casa tras imponerse al León.

América l IMAGO7

¿Cómo está el sótano general?

Mazatlán se ha confirmado como el peor equipo de este Clausura 2026 después de que firmaran su tercera derrota ante los Rayados de Monterrey, previamente cayeron ante Bravos de Juárez y ante Puebla, en el último torneo de presencia en Liga MX.

Pegadito de los Cañoneros aparece Santos Laguna que por su parte han registrado par de derrotas aunque con un partido por jugar, el cual será recibiendo en casa ante Juárez para salir de los últimos lugar, y América confirma los últimos lugares ubicándose en la posición 16.

