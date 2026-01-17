Tigres vs Toluca terminó con polémica decisión en golazo de Brunetta

Una de las polémicas de la Jornada 3 se derivó en el Universitario de Nuevo León cuando se jugaban los últimos minutos del Tigres vs Toluca, Juan Brunetta aparecería con tiro desde media cancha para clarear al guardameta; sin embargo, no subió al marcador.

Brunetta l IMAGO7

La jugada se dio al borde del minuto 90 cuando el mediocampista de los felinos tomó el esférico y sacó un potente disparo que terminaría en el fondo de las redes, de inmediato el colegiado pitó la falta en un empujón sobre Federico Pereira.

La decisión arbitral desató la euforia de los locales quienes se habían desbordado con la emoción, incluso Guido Pizarro fue un de los que mayor intensidad le puso a sus reclamos ante los árbitros en el área de bancas; sin embargo, la falta era evidente en la toma.

Liga MX l IMAGO7

Empate agridulce

Tigres y Toluca empataron sin goles en duelo correspondiente a la Jornada 3, disputado en el Estadio Universitario, en un encuentro con pocas oportunidades claras y un cierre polémico, debido a la anotación correctamente anulada.

La primera aproximación de peligro fue para el conjunto escarlata. Al minuto 13, Diego Barbosa sacó un disparo por el costado derecho del área que fue bien atajado por Nahuel Guzmán. Toluca volvió a tocar la puerta al 35’, cuando Jesús Angulo probó de larga distancia con la pierna izquierda y el balón terminó estrellándose en el travesaño del arco felino.

En la segunda mitad, las emociones fueron escasas. Al 74’, Diego Lainez disparó desde fuera del área, pero Hugo González atajó sin dificultad. Un minuto después, al 75’, ingresó Sebastián Córdova, quien fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos debido a su pasado con Tigres.

Futbol mexicano l IMAGO7

¿Tigres con un hombre menos?

La situación se complicó para los locales al 76’, cuando Juan Purata fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla y complicaba el panorama para los locales, aunque al final estuvo cerca de quedarse con el triunfo.

El próximo juego para los felinos será visitando al León, quien tiene un partido por jugar ante los Pumas en el cierre de la tercera fecha del Clausura 2026. Los dirigidos por Guido Pizarro suman cuatro unidades.

